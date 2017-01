Refugiados. la ue y unicef impulsan un proyecto de ayuda a 6.000 ninos refugiados en grecia

25/01/2017 - 13:30

Unicef y la Unión Europea han acordado poner en marcha un proyecto para dar apoyo en Grecia a más de 6.000 niños refugiados y migrantes, incluyendo menores no acompañados.

La acción se financiará a través del instrumento de ayuda de emergencia de la UE, que permite a la Comisión Europea financiar este tipo de operaciones dentro de su ámbito.

Según informa Unicef en un comunicado, el proyecto ayudará, en un momento en que las duras condiciones climáticas azotan Grecia, a mantener a los niños refugiados y migrantes seguros y cuidados y les dará acceso a servicios de protección y educación infantil.

Esta es la primera vez que Unicef y la Comisión Europea trabajan juntos para proporcionar asistencia humanitaria a los niños refugiados dentro de la UE. “El proyecto abordará las graves lagunas de la respuesta, para garantizar que los niños en tránsito y sus familias estén protegidos, seguros y puedan recuperar el sentido de normalidad. Dado que se encuentran entre los más vulnerables y necesitan el apoyo más urgente, pondremos especial atención en los niños que no están acompañados por un adulto de la familia", explicó Panayotis Carvounis, jefe de la Representación de la Comisión en Atenas.

Se calcula que en Grecia hay 21.000 niños refugiados y migrantes. Unicef alerta de que muchos de ellos sufren una profunda angustia psicosocial como resultado de las duras experiencias que han atravesado, las difíciles condiciones en las que han vivido en los asentamientos para refugiados y la prolongada incertidumbre. Muchos de ellos, independientemente de su edad, llevan fuera de la escuela unos dos años de media.

"Estos niños han sido desarraigados sin tener ninguna culpa, han perdido sus hogares, su escolarización, y algunos hasta su familia. Esta iniciativa, dotada con 8,5 millones de euros, les ayudará a recuperar la estabilidad y les proporcionará un refugio, servicios de protección infantil y acceso a una educación formal y no formal", explicó Laurent Chapuis, coordinador de Unicef de la Respuesta a los Refugiados y Migrantes en Grecia.

El proyecto hará especial hincapié en los servicios dirigidos a los niños no acompañados, de los cuales 400 recibirán alojamiento temporal mientras esperan el asilo, la reagrupación familiar o la reubicación en Grecia o en cualquier otro lugar de Europa. Otros 6.000 niños y mujeres vulnerables que viven en alojamientos abiertos y en zonas urbanas se beneficiarán del apoyo psicosocial, la gestión de casos y la derivación a servicios especializados de protección de la infancia.

Además, se ha identificado la educación como una de las prioridades para los niños refugiados y migrantes y sus padres en Grecia. Estos niños no solo han perdido años de escolarización, sino también el sentido de estabilidad y normalidad en sus vidas, lo que se suma al estrés, la ansiedad y la frustración que ya sufrían, privándoles de un ambiente escolar de cuidados y aprendizaje que les ayude a hacer frente a la conmoción que sufren.

A petición de las autoridades griegas, Unicef también se centrará en prestar educación no formal de calidad a casi 5.000 niños refugiados y migrantes. Esto incluirá el aprendizaje de la lengua materna y de habilidades para la vida para niños en situación de riesgo, incluidos los no escolarizados y no acompañados.

Los espacios de aprendizaje temporal se establecerán en lugares abiertos y en entornos urbanos, incluyendo centros comunitarios para todas las edades, de 3 a 17 años. Unicef también apoyará la provisión de educación formal por parte del Ministerio de Educación mediante la movilización comunitaria y la ayuda material.

