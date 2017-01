Un juez condena a un menor a realizar un curso de peluquería y cortarle el pelo

Sentencia por robar en una peluquería 600 euros y un secador

Si no lo hce bien, podrían acusarle de desobediencia

El juez de menores de Granada es conocido en los medios

El juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud. Imagen: Archivo

Un menor que robó en una peluquería de Granada ha sido condenado a realizar y aprobar un curso de estética. No tendrá manera de saltarse el castigo pues el juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, ha propuesto que sea a él a quien le corte el pelo el procesado y, de hacerlo mal, pedirá al fiscal que le acuse de desobediencia.

Durante nueve meses, el menor tendrá que realizar el cursillo y llegar al examen demostrando que ha cumplido. Tendrá que cortar el pelo al propio juez que le condenó y tendrá que hacerlo bien. "No me cortaré el pelo hasta junio, que es cuando termina el curso, así que tendrá que demostrar sus habilidades. No hay que ponérselo fácil", ha dicho el magistrado en declaraciones recogidas por lavanguardia.com.

El joven de origen magrebí recibió esta peculiar condena por robar el 5 de mayo de 3016 600 euros y un secador de pelo valorado en más de 150 euros. La sentencia refleja que "tras forzar la persiana exterior y romper el cristal de la puerta, accedió al interior, donde se apoderó de 600 euros en efectivo que la propietaria guardaba en una lata y del secador de pelo".

La condena de 100 horas de trabajo para la comunidad que proponía el fiscal fue cambiada por ésta. "Al enterarnos de que quería ser peluquero acordamos que la medida sancionadora fuera aprobar el curso de estilista. Es lo que yo les digo siempre: como no has estudiado por lo civil, vas a estudiar por lo criminal", asegura el juez, que también excusa el castigo en una manera de provocar que el menor ayude económicamente a sus padres y sus tres hermanos.

Calatayud es un juez de menores conocido por algunas declaraciones y condenas 'especiales' a menores. Una de sus mayores polémicas surgió de las críticas a la gestión de Zapatero. "Nos quitó la autoridad a los padres", dijo el magistrado al entender que "confundir una colleja con un maltrato es una barbaridad".