Andrea Tumbarello y Ramón Freixa, entre los chefs que apadrinarán a 12 jóvenes africanas para que estudien hostelería

25/01/2017 - 18:41

Una docena de chefs que suman tres estrellas Michelín y 16 soles Repsol, entre ellos, Andrea Tumbarello (Don Giovanni) y Ramón Freixa, se han sumado al Proyecto Chef to Chef, de la ONG Harambee, por el que apadrinarán a doce jóvenes de Kenia para que puedan completar sus estudios de hostelería y llegar a convertirse en chefs.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La segunda edición de esta iniciativa se ha presentado este miércoles 25 de enero en el Auditorio del Palacio Municipal de Congresos, en el marco de Madrid Fusión. Durante la presentación, el chef Mario Saldoval, de la edición anterior, ha pasado el testigo al chef Andrea Tumbarello, que ha celebrado poder aportar su "grano de arena" a esta iniciativa y ayudar a cumplir el sueño de estas jóvenes.

Este año participan en Chef to chef los cocineros: María Luisa Banzo (La Cocina de Maria Luisa), Iñaki Camba (Arce), Fernando del Cerro (Casa José), Antonio de la Cruz (H. Villa Real), Ramón Freixa (Ramón Freixa), Salvador Gallego (El Cenador), Sacha Hormaechea (Sacha), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), Aurelio Morales (H. Urban), Íñigo Pérez (Urrechu) y Andrea Tumbarello (Don Giovanni). Cada uno de ellos ha apadrinado a una estudiante y ha creado un plato inspirado en su ahijada y en los ingredientes típicos de Kenia.

Entre las alumnas becadas se encuentran: Annete Amondi, Celestine Omondi, Emily Kithaka, Josephine Kibochi, Mercy Mbaatha o Magdalene Ngene, que estudiarán durante tres años en la escuela de hostelería Kibondeni de Nairobi, que con más de 50 años, fue la primera de todo África Occidental.

"Les hace muchísima ilusión recibir ayuda de estos chefs y poder llegar a ser ellas chefs algún día", ha explicado a Europa Press la directora de la escuela de hostelería Kibondeni, Linda, sobre sus alumnas, unas jóvenes con dos metas, la primera sobrevivir y sacar adelante a sus familias, y la segunda poder abrir su propio restaurante sorteando el principal obstáculo con el que se encuentran: la pobreza.

Por su parte, Christine Wakesho, Euphanzia Mandi, Betty Nazi, Amina Ganga, Catrina Kadenge y Milka Wanjiku, estudiarán en la escuela de hostelería Tewa, situada en la zona costera de Mombasa, la más turística del país. Las alumnas provienen de zonas desfavorecidas y los estudios les permitirán conseguir un empleo en el sector de la hostelería o montar su propio negocio.

CÓCTEL SOLIDARIO

El importe de las becas se recaudará con los beneficios de los platos solidarios elaborados por los chefs españoles y con los donativos que se hagan a través de la página web de la organización 'www.harambee.es'. Además, en el mes de noviembre, se celebrará un cóctel solidario servido por el hotel Villarreal.

Estas jóvenes se sumarán a las estudiantes de la escuela Kimlea de Nairobi, que recibieron la ayuda de otros chefs el año pasado. La subdirectora de este centro educativo, Jackline, ha destacado el cambio que se produce en las chicas cuando reciben la beca. "Antes se levantaban, no tenían comida, no podían pagar la matrícula, no se concentraban en clase; ahora, como saben que tienen la beca ponen más esfuerzo", ha explicado.

Harambee, que en swahili significa 'todos juntos', es un proyecto internacional de solidaridad con África subsahariana que colabora con proyectos educativos, sanitarios o asistenciales, impulsados y realizados por los mismos africanos en sus países. Todos sus voluntarios trabajan de forma solidaria. En 2017 Harambee desarrollará proyectos en Congo, Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, Kenia, Nigeria, Sudáfrica Togo y Uganda.