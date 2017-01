El profesor césar bona llama a “repensar” el objetivo de los deberes escolares

25/01/2017 - 19:46

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El profesor César Bona, finalista español en la primera edición de los Teacher Prize (el equivalente al Nobel de los docentes) afirmó este miércoles que los alumnos españoles dedican demasiadas horas a hacer deberes, y pidió repensar con qué finalidad se mandan estas tareas para casa.

En declaraciones a s¡Servimedia, Bona señaló que no se trata de elegir entre “deberes sí o deberes no”, sino de pensar qué objetivo “queremos conseguir con ellos”. Una vez hecho esto, las tareas deberían adaptarse a cada alumno (“no todos los estudiantes necesitan deberes para casa”) y, desde luego, “habrían de dirigirse a fomentar su curiosidad y a animarles a investigar, y no a que terminen lo que no les ha dado tiempo en clase”.

Bona, autor del libro ‘Escuelas que cambian el Mundo’, opina que “en la actualidad los niños dedican demasiado tiempo a estas tareas” y que esto a veces les impide disfrutar de tiempo de ocio con sus familias. Sin embargo, defiende que posturas extremas “como la huelga de deberes no son acertadas”.

DEMASIADOS CONTENIDOS

A su juicio, otro de los problemas del sistema educativo español son sus currículos “excesivamente amplios”. "Cada vez que alguien quiere reformar algo se dedica a añadir más contenidos y así los profesores no tienen tiempo de terminar el temario en clase y, mucho menos, de formar en valores a sus alumnos”.

El prestigioso docente defiende superar la tradicional división del currículum en asignaturas y anima a los alumnos a trabajar en proyectos donde se adquieren diversas compentencias a la vez.

"Hay escuelas donde hasta tres docentes trabajan juntos en un mismo aula para desarrollar proyectos complejos”, señaló y como ejemplo relató que para analizar un cuadro de Goya no basta solo con el punto de vista artístico, sino que también se precisan explicaciones de tipo histórico, literario o musical.

Por último, el profesor reconoció que aunque las siete escuelas que analiza en su libro son muy distintas, “todas tienen en común la participación de padres, profesores y sobre todo alumnos”.

(SERVIMEDIA)

25-ENE-17

AGQ/gja