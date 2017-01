MIR 2017: las claves y las polémicas que marcan el examen

Según tengo entendido España es laica y aconfesional, parece que con las religiones estamos involucionando. Señores, la sanidad no entiende de festivos ni de religiones, si no les gusta, hay más carreras, es como si un vigilante nocturno dijese que no hace noches porque son para dormir... son gajes del oficio, fines de semana, festivos y lo que toque