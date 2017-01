Diez empresas concentran un 28% de las emisiones de co2 en espana

27/01/2017 - 15:23

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

Un grupo de 10 empresas concentran un 28% de las emisiones de gases de efecto invernado en España y en el cual Endesa está a la cabeza con mucha diferencia sobre el resto, al emitir un 9,8% de todas las toneladas de gases de dióxido de carbono (CO2) equivalente que se expulsan a la atmósfera.

Estos datos figuran en el informe 'Responsabilidad de las grandes empresas energéticas e industriales de España en el cambio climático', elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad y hecho público este viernes con datos de 2015, que es el último año con información consolidada.

Las emisiones de gases de efecto invernadero superaron los 339 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 2015, que es el dato enviado por el Gobierno de España a la Comisión Europea. Esto supone un incremento de 13,77 millones respecto al año anterior (un 4,2% más) y un 18% más en comparación con los niveles de 1990, considerado como año de referencia en el Protocolo de Kioto para la medición de emisiones de todos los países.

De ese total de 2015, unas 137,1 millones de toneladas corresponden al sector industrial y energético y han sido verificadas por el Registro Nacional de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (Renade), según el informe del Observatorio de la Sostenibilidad.

El listado lo lidera Endesa (33,35 millones; un 9,83% del total de las emisiones nacionales), seguida de Repsol y Petronor (13,07 millones; 3,85%), Gas Natural Fenosa (12,96 millones; 3,82%), Hidrocantábrico (10,62; 3,13%), ArcelorMittal (6,44 millones; 1,90%), E.ON (5,35 millones; 1,58%), Cepsa (4,83 millones; 1,42%), Cemex (3,48 millones; 1,03%), Iberdrola (2,66 millones; 0,78%) y Cementos Portland (2,45 millones; 0,72%).

Respecto a las emisiones procedentes de los sectores fijos, las de esas 10 empresas suponen el 69,4% del total. La producción energética, las industrias con grandes procesos de combustión, el tratamiento y la transformación de hidrocarburos, el cemento y la transformación química son las actividades con las compañías más contaminantes.

La generación energética a partir del carbón supone 50 millones de toneladas equivalentes de CO2, que representan el 72,3% de la generación total de energía. La producción de cemento y cal representa 17 millones de toneladas y las refinerías de petróleo y coque, 14 millones.

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El informe del Observatorio de la Sostenibilidad indica que Andalucía emite un 19% de todas las emisiones nacionales procedentes de fuentes fijas, seguida de Asturias (16%), Galicia (11%), Cataluña (10%) y Castilla y León (9%). Se trata de zonas con grandes centrales de carbón salvo Cataluña, que cuenta con un importante sector industrial y refinero.

El Observatorio de la Sostenibilidad subraya que la asignación de las instalaciones a las empresas o consorcios se ha hecho mediante el Registro Mercantil y que se puede considerar "muy conservadora" porque las emisiones son "mucho mayores" de las consignadas en el informe.

"Por ejemplo, no se han introducido las referentes a minería, transporte, terminales portuarias, consumos eléctricos con su correspondiente huella, otros tipos de producción energética, etc. Es decir: existen más emisiones de estas empresas con orígenes diversos que no han sido incluidos, por lo que puede calificarse como una asignación a la baja", apunta.

El informe incluye recomendaciones, como aplicar "responsabilidades diferenciadas" según cuánto contamina cada compañía, evitar "políticas contradictorias como las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente", reducir las emisiones aumentando la eficiencia y sustitución de los combustibles o las tecnologías más contaminantes (como el carbón o el gas por energías renovables), poner "un precio realista" al carbono para que funcionen los mercados de emisiones, que las administraciones sean "limpias" y que los ciudadanos y los consumidores exijan un mayor compromiso de las empresas y de las administraciones públicas.

(SERVIMEDIA)

27-ENE-17

MGR/gja