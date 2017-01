El 'youtuber' que se rió de un mendigo le pagó 300 euros para que no le denunciara

La denuncia al 'youtuber' Reset le llegó por parte de la Guardia Urbana

Le dio galletas con pasta de dientes; el vídeo consiguió 8.500 euros

Reset, el 'youtuber' denunciado por humillar a un mendigo.

Reset, el youtuber que dio galletas con pasta de dientes a un vagabundo en Barcelona, intentó que éste no le denunciara pagándole 300 euros. La artimaña, que le no ha servido de nada porque la demanda la ha interpuesto la Guardia Urbana, no supone ningún esfuerzo para el joven del millón de seguidores en YouTube.

Gracias a la publicidad que aparece en sus vídeos virales, Reset consigue unos altos ingresos a sus 19 años; solo con el vídeo de la humillación al mendigo, en el que aparece ofreciéndole galletas previamente rellenadas con pasta de dientes, ganó 8.500 euros, según recoge Ser Cataluña.

Éste último dato se lo habría dado él mismo al mendigo y su hija. Reset, después de grabar y subir a YouTube el vídeo de las galletas, propuso al mendigo, rumano de 54 años, pasar dos noches con él para grabar su modo de vida y pagarle 300 euros por las 'molestias' y como moneda de cambio de su silencio por lo de las galletas, que había pasado una semana antes.

Fue al quedar con el vagabundo para iniciar la convivencia la Guardia Urbana le identificó y le denunció.