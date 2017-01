Aguirre rechaza con contundencia la comparación de Carmena de Trump y Hitler

Madrid, 30 ene (EFE).- La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha rechazado hoy "con la máxima contundencia" la comparación que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha establecido entre Hitler y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Manuela Carmena ha clamado hoy contra la "vulneración de los derechos humanos" que está llevando a cabo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ha recordado, sin citarlo, que "también" Adolf Hitler llegó al poder con el apoyo de muchos de sus conciudadanos.

La alcaldesa de Madrid ha pronunciado estas palabras al inicio del Pleno municipal a sabiendas de que esta cuestión no compete al Ayuntamiento de la capital, pero ha dicho que "hay circunstancias que justifican" abordar estas cuestiones porque en su opinión "el silencio a veces es culpable".

Tras escuchar estas palabras, Esperanza Aguirre ha dicho que Trump "podrá gustar o no gustar" y que a ella hay muchas cosas que no le gustan pero ha pedido a la alcaldesa no dar "lecciones de democracia" a los estadounidenses.

"Que pretendamos dar lecciones desde Europa, donde han nacido los peores totalitarismos de la historia, el nazi y el comunista que tanto le gusta al señor (Carlos) Sánchez Mato, me parece absoluta y totalmente rechazable y quiero rechazarlo con la máxima contundencia", ha afirmado Esperanza Aguirre, ampliamente aplaudida por su grupo municipal.