La Comisión Española de Ayuda al Refugiado gana el Premio Triodos Empresas

30/01/2017 - 14:04

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha sido la ganadora del Premio Triodos Empresas, un galardón que recibió durante el 'III Encuentro de Empresas con valores' organizado por Triodos Bank la semana pasada en Madrid, según informa la entidad.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En este encuentro, se debatió el papel que juegan las empresas y organizaciones con valores para favorecer el impulso de cambio a través de su iniciativa con los seis finalistas del Premio Triodos Empresas. Al final del evento, se anunció al ganador de la tercera edición que, en este caso, fue CEAR, que recibió de manos del director general de Triodos Bank, Mikel García-Prieto, un premio único de 10.000 euros.

El galardón fue recogido por la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, quien visiblemente emocionada, destacó que este premio "es para tantos refugiados que han pasado cada día por nuestras vidas y que nos han dado tanto". También agradeció el trabajo de todo el equipo de CEAR, "que está cada día al pie del cañón en esta travesía tan dura y compleja" y dedicó unas palabras a Triodos Bank "porque en un momento delicado para CEAR el banco ético nos tendió un puente, eso que nosotros tratamos de hacer cada día. Y por supuesto, gracias a todos los que nos han votado".

La elección de la entidad ganadora se realizó mediante votación abierta a través de la página web del banco, donde hasta el 23 de diciembre se podían votar los vídeos explicativos de cada proyecto finalista. El 32% de los votos fueron para CEAR, con 4.161 de los 12.854 votos totales.

Las otras iniciativas finalistas, por orden de votación, fueron la organización especializada en energía solar participativa, eficiencia y autoconsumo con sede en Madrid ECOoo, la microempresa dedicada a la importación y distribución de cosmética natural y de comercio justo con sede en Santa Fe (Granada) La Rueda Natural, la iniciativa de cultura viajera, antropología y naturaleza con sede en Barcelona Altaïr, la empresa familiar Hilaturas Ferre, dedicada al reciclaje de fibras de algodón con sede en Banyeres de Mariola (Alicante) y la Fundació Deixalles dedicada a la inserción sociolaboral y reutilización de residuos en Baleares.

INICIATIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

El 'III Encuentro de Empresas con valores' se celebró en la Casa del Lector en Matadero Madrid y reunió a más de 250 personas, en su mayoría representantes de empresas y organizaciones con alto impacto social. El evento comenzó con la actuación del coro de voces iguales Vokalars. Seguidamente intervino el director general de Triodos Bank, Mikel García-Prieto, quien destacó que el objetivo de este encuentro y este premio es "reconocer a todas las empresas y organizaciones que estáis cada día demostrando que es posible desarrollar la iniciativa económica y social a través de la visión de futuro y a través de un compromiso real con la transformación social".

"Los desafíos con los que nos encontramos hoy en día nos exigen una toma de decisiones cada vez más cualificada. Reunir en una sola práctica el ejercicio de la profesión y las consideraciones éticas. Concebir la iniciativa en lo social, el emprendimiento y la profesión como una expresión esencialmente altruista y propia del ser humano es una exigencia de nuestra época y de nuestra generación", añadió.

A continuación tomó el testigo la experta en sostenibilidad Sandra Castañeda, que moderó la ronda de experiencias 'Las personas y la iniciativa' con los representantes de las seis entidades finalistas de la tercera edición del Premio Triodos Empresas. En el caso de CEAR, Estrella Galán apuntó que "en estos momentos hay 65 millones de personas desplazadas de sus lugares de origen".

"Una persona que huye lo hace por diferentes razones, una guerra en Siria, mujeres que huyen por no someterse a determinadas prácticas, familias enteras que emprenden la marcha por no tener que practicar una religión establecida en su país", relató. Galán quiso recordar la situación de las personas refugiadas en los lugares de destino, donde encuentran "muros no solo físicos, sino muros políticos, que tratan de impedir que los seres humanos pongan a salvo su vida".

Para finalizar, la directora de Banca de Empresas e Instituciones de Triodos Bank, María de Pablo, destacó el papel de estas seis iniciativas en la sociedad y de otras que financia Triodos Bank, "empresas, empresarios y organizaciones que con su iniciativa y espíritu innovador están cambiando sus sectores y los trascienden. Y con esto, están haciendo que cambie la sociedad".