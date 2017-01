Johnson confirma que los británicos con nacional dual podrán entrar en EEUU

Londres, 30 ene (EFE).- El ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, confirmó hoy que todos los ciudadanos con pasaporte británico podrán entrar en Estados Unidos, al margen de si tienen otra nacionalidad vetada en ese país.

Johnson compareció en la Cámara de los Comunes para esclarecer el efecto en los ciudadanos británicos del veto migratorio impuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, y que afecta a los nacionales de Libia, Yemen, Irak, Irán, Sudán, Siria y Somalia.

"Como principio general, todos los poseedores de un pasaporte británico son bienvenidos a viajar a Estados Unidos", al margen de su lugar de nacimiento o de si tienen otros pasaportes, dijo el jefe del Foreign Office, que aseguró que la embajada estadounidense en Londres está al tanto de la situación.

El ministro conservador insistió en que el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, no comparte la política aplicada por Trump y "no adoptaría ese enfoque", pero defendió la necesidad de mantener la relación bilateral.

"Esta relación nos beneficia mucho", afirmó el titular de Exteriores, que indicó que tanto él como la ministra del Interior, Amber Rudd, han conversado con sus homólogos estadounidenses para expresar la posición del Reino Unido.

Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que suspende el programa de acogida de refugiados de EEUU durante 120 días, con el fin declarado de revisar el procedimiento que se aplica y evitar la entrada de potenciales terroristas.

Además, cierra las puertas del país a la mayoría de refugiados sirios por tiempo indefinido y suspende durante 90 días la obtención de visados en esos siete países de mayoría musulmana con lo que considera historial de terrorismo.

Las medidas tomadas por Trump han causado furor en el Reino Unido, donde la oposición política y más de un millón de ciudadanos -que han firmado una petición por internet- han pedido a la primera ministra que retire la invitación al presidente de realizar una visita de Estado al Reino Unido.

May invitó a Trump a visitar el país en una fecha aún por determinar, con la reina Isabel II como anfitriona, tras reunirse la semana pasada con él en la Casa Blanca.

Hay previstas además decenas de manifestaciones en el Reino Unido para protestar contra las medidas del presidente estadounidense y la posición del Gobierno británico.

Pese a todo, un portavoz de May ha confirmado que la visita de Trump seguirá adelante, pues la "premier" "está muy contenta" de haberle invitado y tiene "muchas ganas" de recibirle.

"Hemos cursado una invitación al presidente, él la ha aceptado y es correcto que sigamos fraguando nuestra estrecha relación", zanjó la fuente.