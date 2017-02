PSOE y Podemos se unen en el Congreso para que el Gobierno suba la prestación anual por hijo hasta los 1.200 euros

2/02/2017 - 16:28

El PSOE y Unidos Podemos han unido este jueves sus fuerzas en el Congreso para sacar adelante una moción sobre pobreza infantil en la que se reclama al Gobierno que aumente la prestación anual por cada un hijo a cargo de manera progresiva, pasando de los actuales 291 hasta alcanzar los 1.200 euros en los próximos cuatro años.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Esta moción, cuya autora es la portavoz de Unidos Podemos en la Comisión sobre infancia y adolescencia de la Cámara Baja, Ione Belarra, se debatió en la sesión de este miércoles y es consecuencia de la interpelación sobre este tema que dirigieron el pasado 22 de diciembre a la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

La propuesta inicial de Unidos Podemos insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a aumentar al doble en 2017 los actuales 291 euros de asignación por hijo; durante 2018 pide ampliar el número de familias beneficiarias, hasta incluir a todas las situadas en el umbral pobreza; mientras que sugiere llegar a los 900 euros anuales en 2019 y a los 1.200 euros en 2020.

YA SE APLICA EN LA UE

En su intervención de este miércoles, Belarra explicó que esta medida no es de su partido sino de UNICEF y que ya ha sido implementada en otros países de la UE. Defendió que se trata de una propuesta factible, ya que costaría unos 2.600 millones de euros al Estado, y pidió, además, que estas ayudas sean complementarias a otras ya existentes y que también afectan a la infancia, como por ejemplo las de discapacidad.

"En 2017 esta medida supondría 700 millones de euros, menos del 10 por ciento de la conocida deuda que, literalmente, está aplastando a los niños y comprometiendo su futuro", apuntó, incidiendo en que la inversión del Gobierno hasta llegar a las cifras que su grupo propone supondría reducir en un 14,4 por ciento la intensidad de la pobreza de familias con niños, bajar en un 30 por ciento la pobreza severa y en un 40 por ciento la pobreza extrema.

UNA SOLA MEDIDA "NO SERÁ SUFICIENTE"

Durante el debate, el diputado del PSOE, Luis Carlos Sahuquillo señaló que, para solucionar un problema como la pobreza infantil, son necesarias "medidas efectivas" y "transversales" y que la propuesta de aumentar la prestación por hijo a cargo es "importante y de impacto" pero "es sólo una" y "no será suficiente".

Por ello, en el texto acordado se han añadido otras propuestas como la subida del salario mínimo, crear medidas para impedir los efectos negativos de los recortes en el derecho a la educación de los menoresm potenciar la educación infantil de primer ciclo e incrementar la disponibilidad de becas y ayudas para libros, comedor escolar y transporte.

Además, pide al Ejecutivo reforzar los servicios sociales y garantizar a las familias en situación de pobreza energética el acceso al suministro eléctrico y elaborar un informe de análisis de los efectos e impactos de la aplicación de esta medida, tanto en la economía como en la natalidad. Por último, exige que este documento esté listo en un plazo de tres meses tras la aprobación de la iniciativa.

SIN APOYO DE PP Y CIUDADANOS

El texto pactado no ha contado este jueves con el apoyo de PP y Ciudadanos --esté último se ha abstenido--. Ya en el debate de este miércoles la 'popular' Silvia Heredia defendió que para solucionar esta situación "lo más importante es el empleo" y que la propuesta de su partido contra la pobreza infantil "es crear 20 millones de puestos de trabajo para 2020".

Además, apeló a la falta de experiencia de Podemos en los ayuntamientos para señalar que no conocen qué es lo que quieren los ciudadanos. "Llevo 10 años como alcaldesa de Écija y cuando se me acerca un vecino es para pedirme trabajo, no una prestación", apuntó.

Por su parte, la representante de Ciudadanos Virginia Millán criticó la forma de hacer política de la formación morada, "rodeando el Congreso", mientras su partido consigue un acuerdo con el Ejecutivo para llevar a cabo un plan nacional de 5.600 millones de euros con diferentes medidas en esta materia.