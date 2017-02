ONG ambientales advierten de que la UE sigue importando productos de mar capturados ilegalmente pese al reglamento INDNR

2/02/2017 - 17:27

Cuatro ONG ambientales de conservación marina han denunciado que los productos de mar capturados ilegalmente siguen entrando en la Unión Europea porque no se comprueban los documentos de importación, a pesar de la puesta en marcha de una regulación en los Veintiocho para acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Reglamento INDNR) Así, Environmental Justice Foundation, Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF han analizado distintos casos y advierten de que la llegada de productos pesqueros capturados "ilegalmente" sigue siendo "sorprendentemente fácil" porque los Estados miembro no tienen acceso a una base de datos global de importaciones de productos del mar.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La base de la Regulación se encuentra en el régimen de certificación de las capturas de la UE (Catch Certificate scheme (CC)) cuyo objetivo es asegurar que los productos derivados de la pesca ilegal sean bloqueados en la entrada del mercado europeo.

En los últimos años han analizado varios casos en los que han demostrado "las debilidades inherentes al régimen de certificación de las capturas de la UE siete años después de su introducción". En uno de los casos la coalición de ONG concluye que un envío sospechosos de ilegal pudo entrar en un Estado miembro porque sus autoridades desconocían que había sido rechazado por otro Estado miembro, por uso incorrecto de la certificación.

Otra de las conclusiones apunta que con el régimen actual un mismo certificado puede ser copiado varias veces par permitir "múltiples" importaciones en varios lugares de la UE, con un peso total que exceda el peso máximo certificado por el documento.

En el segundo de los casos, han demostrado como se pueden bloquear importaciones sospechosas siempre y cuando los países aplican controles rigurosos y armonizados.

Tras el estudio, http://www.iuuwatch.eu/catch-certificate-scheme/, las ONG advierten de dos necesidades urgentes. En primer lugar, insta a establecer una base de datos certificados de capturas para toda la Unión Europea. La Comisión Europea se comprometió a inaugurar tal sistema pero no ha cumplido con el año que se había propuesto, en 2016.

La segunda necesidad detectada pasa por conseguir una armonización comunitaria basada en el riesgo de los controles de importación en todos los Estados miembros.

Ambas recomendaciones están incluidas en dos informes de situación publicados por la coalición formada por The Environmental Justice Foundation, Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF en Julio del 2016.