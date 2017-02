Exdiputada del PP que rechaza la gestación subrogada advierte: "No se puede hacer caso a minorías"

3/02/2017 - 11:54

La exdiputada del PP, Lourdes Méndez Monasterio, ha instado a su partido a pronunciarse de "forma clara" a "favor o en contra" de la maternidad subrogada para "zanjar el tema" en el próximo Congreso popular. Méndez Monasterio, que asistirá al cónclave como compromisaria, ha presentado enmiendas a la Ponencia Social, entre ellas una sobre la gestación subrogada.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Hay un vicesecretario, personas importantes del partido, barones y baronesas que se han posicionado a favor de esa práctica, y me parece loable que lo afirmen y lo digan pero es un tema suficiente importante para no aprobarlo sin el respaldo del partido" ha explicado la exdiputada quien, a su vez, ha advertido de que "en los últimos años ha habido decisiones que no se ha consultado a las bases". En su opinión, "no se puede hacer caso a minorías; hay que gobernar para la gente corriente".

Dirigentes del partido como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la portavoz del grupo municipal del PP, Esperanza Aguirre, el presidente del PP Andaluz, Juan Manuel Moreno, así como el vicesecretario sectorial del PP y coordinador de la Ponencia Social del 18º Congreso, Javier Maroto, se han posicionado a favor de regular la maternidad subrogada.

Por su parte, Lourdes Méndez, en una entrevista en la Cope recogida por Europa Press, ha justificado la presentación de su enmienda ante "la deriva" que están tomando temas que afectan a los derechos humanos. "Podemos seguir no reconociendo la vida, pero lo que es importante es saber dónde estamos; si seguimos con la defensa de la vida, de la dignidad de la mujer y se prohíben los vientres de alquiler; es un tema que debe quedar zanjado en el congreso", ha incidido.

Para la exparlamentaria, la gestación subrogada representa "la mercantilización de lo niños, al considerarlos algo que se vende o rechaza si no gusta" y ha añadido que "no" le gustaría estar "en un partido que aprueba algo en contra de la dignidad de la mujer para explotarla".

Lourdes Méndez considera que "una mujer no presta su vientre sino es por coacciones sociales o económicas" y por ello entiende que "no deja de ser una explotación de las personas ricas sobre las personas pobres" porque "cualquiera que haya sido madre no cree que se haga por altruismo".

Precisamente, la exparlamentaria ha criticado que ninguna de las personas que ha participado en la redacción de la ponencia social del PP haya sido madre. "No estoy de acuerdo con la ponencia, pero es muy loable, solo decir que las cinco personas que la forman no hay ni una madre; al igual que en la ponencia económica en la que son todo hombres".