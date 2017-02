El PSOE prepara una iniciativa en el Senado sobre consumo y comercialización del panga

3/02/2017 - 12:15

El PSOE prepara una iniciativa, para presentar en la comisión de Sanidad del Senado, sobre la comercialización y el consumo de panga. El objetivo, según ha indicado la senadora Perla Borao, es garantizar el derecho del consumidor a una información veraz sobre su alimentación.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Borao, que es médico de profesión, ha denunciado que tanto en supermercados como en servicios de hostelería y catering, la información que recibe el cliente no es clara y en muchos casos el consumidor no sabe qué es lo que está comiendo.

Aunque reconoce que Sanidad hace su trabajo de control tal y como establece la normativa, la senadora busca afinar ese trabajo para mejorar la situación en colegios, residencias de ancianos u hospitales.

"Se aconseja no comer panga más de una vez a la semana, pero en los menús de estos centros o aquellos hospitales que tienen la comida externalizada, el control de qué se sirve a los pacientes es menos estricto porque se controla el producto pero no a los proveedores", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

SIN ALARMAS

Aunque Borao considera que no hay que alarmar a la población porque, tal y como ha señalado el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, no existe ninguna alerta sanitaria, el PSOE quiere realizar esta propuesta para no llegar a ese punto.

La socialista tampoco descarta incluir una petición al Gobierno para mejorar en el control de los alimentos que llegan de fuera de la UE. En este sentido, ha indicado que se encuentra en el proceso de recabar información para elaborar el texto y, por tanto, no sabe "cuántas cosas más se va a encontrar por el camino" en las que luego pueda incidir.