Cinco millones y medio de cupones recuerdan la figura del cardenal cisneros

4/02/2017 - 15:33

- En el V centenario de la muerte de este personaje

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El V Centenario de la muerte del Cardenal Cisneros protagoniza el cupón de la ONCE del próximo sábado 11 de febrero. Cinco millones y medio de cupones se unen a los actos que recuerdan la figura de Francisco Ximénez de Cisneros, y que tendrán como sede central de celebración la localidad madrileña de Torrelaguna.

El delegado territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo Paz, y el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, han presentado este cupón en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Torrelaguna. Les han acompañado el párroco de la localidad y portavoz del grupo de trabajo 'Cardenal Cisneros V Centenario', Iván Bermejo, el alcalde de la villa, Oscar Jiménez Bajo, y el vicepresidente segundo del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, David Olalla.

La presentación ha coincidido con la inauguración de la exposición 'Cisneros en Torrelaguna', que podrá visitarse, en la misma iglesia hasta el 8 de noviembre. Francisco Ximénez de Cisneros nació en el citado municipio en 1436. Fue ordenado sacerdote en Roma.

El cardenal Mendoza le propuso como confesor de Isabel la Católica y también fue elegido provincial de los franciscanos de Castilla. Tras la muerte del cardenal Mendoza, se le designó arzobispo de Toledo. También desarrolló una intensa actividad reformadora en el seno de la orden franciscana. Fundó el Colegio de San Ildefonso, origen de la Universidad de Alcalá de Henares.

Envió misioneros, especialmente franciscanos, a América y presidió el Consejo de Regencia de Castilla a la muerte del rey Felipe 'el Hermoso'. Fue nombrado cardenal e inquisidor general. Murió el 8 de noviembre de 1517 muere en Roa de Duero (Burgos).

