Discapacidad. concentración el miércoles ante el tribunal constitucional por el derecho al voto de todas las personas con discapacidad

5/02/2017 - 10:39

- Convocada por Plena inclusión, Cermi y Down España

Plena inclusión, Cermi y Down España han convocado para el próximo miércoles una concentración ante el Tribunal Constitucional para reclamar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad.

En el acto, que se celebrará a las 11.00 horas bajo el lema #MiVotoCuenta, se leerá un manifiesto por el derecho al voto de las personas con discapacidad.

Según informó el Cermi, el desencadenante de la convocatoria es la decisión del Tribunal Constitucional de no aceptar un recurso de la Fiscalía que pedía que una joven gallega con discapacidad pudiera votar.

"El pasado mes de diciembre, tras el anuncio de la ministra Dolors Montserrat de que cambiaría la Ley Electoral para generalizar el voto entre las personas con discapacidad, el Tribunal Constitucional anunció que no admitía a trámite un recurso de amparo de la Fiscalía General del Estado que solicitaba la restitución del derecho al voto de una joven gallega con discapacidad intelectual", indica el Cermi en una nota.

Por ello, el Cermi, Down España y Plena Inclusión se concentrarán frente a la sede del Tribunal Constitucional con el fin de reivindicar "el derecho al voto de casi 100.000 personas que no pueden ejercerlo por tener una sentencia de modificación legal de su capacidad, y de otras muchas que, pudiendo legalmente votar, no pueden acceder a la información y el proceso electoral en igualdad de condiciones que el resto".

CONVENCIÓN DE LA ONU

Las organizaciones convocantes consideran que "cualquier negación del derecho al sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara discriminación y vulnera la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad firmada por España".

Durante la concentración, una persona con discapacidad intelectual y la madre de Mara, la joven gallega con discapacidad intelectual a la que se le niega el derecho a voto, leerán el manifiesto por el derecho al voto de las personas con discapacidad.

Asimismo, el acto contará con la presencia de los presidentes de las tres organizaciones impulsoras de la protesta: Santiago López (Plena inclusión), Luis Cayo Pérez Bueno (Cermi) y José Fabián Cámara (Down España), así como el de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda.

