Denuncian a una conductora de ambulancia que circulaba drogada y sin seguro

Totalmente de acuerdo con el 1, pero yo añadiría que el que consume drogas y da positivo, al volante se le retire el permiso de conducir de por vida, y tendría que ser obligatorio como PRL los análisis obligatorios de drogas en las empresas y quien de positivo, a la calle, y más si maneja cualquier tipo de máquinas.



Ni que decir que hay que meter mano muy dura a todos esos conductores que adelantas y observas que están Wasapeando.



Con mano dura en todo este tipo de conductas al volante, unido a fuertes multas económicas, el tema se cortaba rápido.



No por si se matan estos conductores bajo los efectos o consumo de alcohol, drogas o teléfono movil, no me causan pena, mas bien por si matan a los ocupantes de vehículos contra los que tienen un accidente y que se lo comen sin ton ni son.



Mano dura, no, muy dura.