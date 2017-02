Exigen a dos mujeres que acrediten cómo ocurrió el embarazo para poder registrar a su hijo

Presentan 100.000 firmas contra lo que considera una discriminación

María José Torres y Brenda Kelleher tienen dos gemelos de siete años

En parejas heterosexuales, al presunto padre no se le pide certificación

María José Torres y Brenda Kelleher, casadas desde 2007, han presentado este lunes más de 100.000 firmas ante el Ministerio de Justicia para exigir que ambas sean reconocidas a efectos registrales como madres del niño que acaban de tener, una posibilidad que ahora se les niega salvo que presenten un certificado que acredite cómo una de ellas consiguió quedarse embarazada.

Así lo han explicado en declaraciones a los medios a las puertas del registro, en un acto en el que han estado acompañadas por la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Boti García, y en el que han denunciado este como "otro ejemplo más" de discriminación, pues en las parejas heterosexuales, al presunto padre no se le pide certificación genética para inscribir al recién nacido como propio.

"Nos informaron de que este problema deriva de que las parejas formadas por dos mujeres, según el Registro de Denia, necesitan entregar más papeles, en particular una justificación de cómo se ha producido el embarazo, cosa que para mi es parte de nuestra información íntima de la familia y es algo que no se le pide a ninguna pareja heterosexual, simplemente se asume la paternidad porque ambas partes están de acuedo", ha explicado Torres.

Al no hacer entrega de este papel y reivindicar el derecho de cualquier matrimonio a la filiación de un hijo, "el juez contesta que sólo puede inscribirlo a nombre de la madre gestante", lo que llevó a estas mujeres a iniciar la recogida de firmas que se ha saldado con la entrega de más de 101.000 apoyos.

Torres plantea el hecho de que por ser dos mujeres deban acreditar que han acudido a una clínica de reproducción asistida, negándose así la opción de que el embarazo se haya producido de otro modo. "El Gobierno a nosotras nos controla cómo somos madres. En una pareja de hombre y mujer a saber cómo ella se ha quedado embarazada, pero en nuestro caso, hay una sospecha: Un funcionario nos llegó a decir '¿Y si habéis engañado a un hombre?'", relata la afectada.

En su opinión, si el registro reconoce a un hombre la inscripción de su hijo sólo "con su palabra, su testimonio y su deseo", no hay razón para que no se produzca la misma presunción en un matrimonio entre mujeres. "Entregar una certificación de cómo te has quedado embarazada está en el plano de la intimidad y la privacidad. Es lo que más me indigna, que un funcionario que no me conoce de nada me pida esto", insiste.

Ya tienen gemelos de siete años

Destaca también que Lennon, como se llama el bebé, no es el primer hijo de esta pareja, que tiene unos gemelos de siete años que fueron registrados como hijos de ambas sin ningún trámite ni documento adicional cuando nacieron, pues igual que ocurre entre los heterosexuales, se entendió que los bebés eran fruto del matrimonio y fueron inscritos con dos madres en un registro de Castellón. Denuncian por ello la "arbitrariedad" del sistema.

Además, incide en la desprotección del niño. La madre gestante es irlandesa, por lo que Lennon no es español aunque haya nacido en España. En este momento, tampoco es irlandés, ya que al constar sólo como hijo de una de ellas en España, el Gobierno de aquel país exige a la gestante una declaración jurada en la que diga que es la única progenitora del bebé para poder documentarle, lo que sería contradecir el argumento que sostienen en paralelo ante el Ministerio de Justicia. "Ahora mismo no tiene patria", dice Torres.

La afectada reconoce que adoptar al bebé está también como opción sobre la mesa, pero se resiste a llevar a cabo lo que este matrimonio considera una salida "por la puerta de atrás". "Es un trámite completamente alejado de nuestra realidad. Este niño, nuestro bebé, ha sido soñado, planeado y todo entre las dos. Que yo ahora tenga que iniciar un procedimiento de adopción como si yo me acabase de juntar con Brenda", afirma.

Reconoce que el trámite estará ahí "si todo lo demás falla" porque el objetivo es que el niño está protegido, pero perseverarán en esta vía administrativa para conseguir reunir al bebé con sus hermanos en el mismo libro de familia. Ahora tienen dos: En el antiguo ambas figuran como madres de los gemelos. En el nuevo, sólo aparecen Brenda y Lennon.