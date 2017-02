La receta de tortilla española que se ha hecho viral y no deja indiferente a nadie

Ajo, pimiento, chorizo y pimentón son algunos de los ingredientes

La 'tortilla española' lleva patatas, huevos y cebolla. Imagen: Dreamstime.

La tortilla, plato tradicional por excelencia de España, tiene tan pocos ingredientes como detractores deja su frecuente receta. Aunque el secreto de una buena tortilla está siempre en quien la cocina, muchas son las personas que tratan de innovar con ella y añadir más ingredientes al simple trinomio de huevos, patatas y cebolla.

La cuenta de Twitter @buzzfeedtastyy, dedicada a difundir recetas poco habituales, se ha atrevido a desafiar a la tradicional tortilla española con una receta "de la granja al plato", tal y como lo denominan en su cuenta.

Un vídeo que ha dejado opiniones para todos los gustos pero en el que predominan los comentarios de rechazo por llamar a su plato final "tortilla española". En apenas unos segundos esta receta se ha hecho viral en la red social y cada vez son más los usuarios que se lanzan a criticar al intento de experimentar con el conocido plato.

Spanish Tortilla from our new original show ?Farm to Plate? pic.twitter.com/L1IUqn9e3K ? Tastyy (@buzzfeedtastyy) 2 de febrero de 2017

Un tuit que ha llegado hasta la Policía Nacional, quienes desde su cuenta oficial y con el "análisis de los agentes" se ha atrevido a prestar su opinión sobre la controvertida receta y las denuncias recibidas.

Después de vuestras denuncias y del minucioso análisis de nuestros agentes 👮🏻🔬🍳

¡CONFIRMADO!

Esa #SpanishTortilla, no es la auténtica

😜 https://t.co/QnY2PF50Lx ? Policía Nacional (@policia) 6 de febrero de 2017

Los ingredientes para conseguir la tortilla son los siguientes: una patata, aceite de oliva, ajo, medio pimiento rojo, media cebolla roja, chorizo, sal, pimienta, seis huevos, media taza de leche y tres cucharaditas de pimentón.

La elaboración que deberá seguir para conseguir esta "tortilla española" es: echar aceite en una sartén y mientras se calienta cortar las patatas en rodajas finas. A continuación volcar el ajo, el pimiento y la cebolla en la sartén y freír todo junto. Tras esto se retiran los ingredientes y se pone bajo el mismo aceite el chorizo y las patatas cubriendo toda la sartén, a lo que se echará la sal y la pimienta. En un bol aparte batir los seis huevos con la leche y el pimentón y añadir a la sartén junto a las especias fritas anteriormente. Una vez todo junto, hornear a 175º durante 8-10 minutos y servirlo al plato.

@buzzfeedtastyy You need to read a little bit more... ? Destinia (@Destinia) 6 de febrero de 2017

