29 municipios reciben las 'Pajaritas Azules 2017' por su excelencia en la gestión en la recogida de papel y cartón

6/02/2017 - 18:18

Un total de 29 entidades locales (ayuntamientos y agrupaciones de municipios) de doce comunidades autónomas han recibido este lunes 6 de febrero, de mano de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, las 'Pajaritas Azules 2017. Tu papel-21 municipios', en reconocimiento por la excelencia de su gestión de la recogida selectiva de papel y cartón, según informa la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) y el Ministerio.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En este sentido, García Tejerina ha señalado que "el consenso, la cooperación y la solidaridad son tres pilares imprescindibles para el éxito de cualquier política medioambiental y que tienen una especial trascendencia en materia de gestión de residuos". También ha destacado que "la generación de residuos y su tratamiento suponen un importante desafío desde el punto de vista medioambiental y económico". Para la ministra, una política de gestión realmente eficaz debe dar solución a ambas cuestiones a corto, medio y largo plazo.

Igualmente, García Tejerina ha explicado que la Unión Europea ha diseñado la Hoja de Ruta hacia una Europa Eficiente en el uso de los recursos, en el seno de la 'Estrategia 2020'. En el ámbito comunitario, la Ministra también ha mencionado el Paquete de Economía Circular, que incluye un plan de acción (actualmente en debate), y una propuesta de modificación de las directivas de residuos.

Además, la ministra ha expresado la intención del gobierno de "dar un paso más", con la puesta en marcha de una estrategia de economía circular que recoja los propios objetivos de España en materia de residuos y que establezca las líneas de trabajo, en el medio y largo plazo, así como la coordinación y la colaboración entre las administraciones públicas y los ciudadanos".

COLABORACIÓN FUNDAMENTAL

Por su parte, el presidente de ASPAPEL, Enrique Isidro, ha puesto en relieve el éxito del esfuerzo y el compromiso colectivo. "La colaboración administración-ciudadano-industria, la fortaleza y eficiencia de los sistemas de recogida, la labor informativa de los medios de comunicación y la capacidad recicladora de nuestra industria papelera son una combinación ganadora, que tiene como resultado un sistema muy eficiente de recogida selectiva, con tasas de recogida y de reciclaje que nos sitúan en la élite mundial", ha indicado.

Entre las 29 entidades distinguidas, tres ciudades son de más de 500.000 habitantes, nueve de entre 200.000 y 500.000, diez de entre 100.000 y 200.000 y siete de entre 50.000 y 100.000 habitantes. Por comunidades autónomas, Andalucía, Castilla y León y Cataluña tienen cinco entidades locales galardonadas cada una; Madrid, cuatro; Aragón y Castilla - La Mancha, dos y Asturias, Baleares, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, una cada una.

Asimismo, ASPAPEL ha señalado que la promoción del reciclaje es uno de sus objetivos estratégicos, con proyectos como 'Tu papel es importante', puesto en marcha en 2002, y posteriormente el programa 'Tu Papel 21', un sistema de diagnóstico, implantación de mejoras y certificación de la recogida selectiva municipal de papel y cartón. Este proyecto obtuvo en 2007 el European Paper Recycling Award, que premia proyectos innovadores de promoción del reciclaje de papel en Europa, con un jurado compuesto por miembros del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, asociaciones (Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource Management, ACR+) y ONGs (WWF International).

La asociación renovó en 2016 su programa Tu papel 21, tras diez años al servicio de los ayuntamientos, ofreciéndoles asesoramiento técnico, reconocimiento y visibilidad en la mejora continua de la gestión municipal de la recogida selectiva de papel y cartón. Así, el programa es ahora anual y los municipios que cada año alcanzan altos niveles de excelencia en la gestión de la recogida selectiva de papel y cartón obtienen un especial reconocimiento, con un baremo objetivo que se traduce en una, dos o tres Pajaritas Azules.

La evaluación se lleva a cabo en base a 21 indicadores, que se agrupan en cinco bloques: recogida del contenedor azul, recogidas complementarias, información y concienciación ciudadana, regulación y planificación y resultados y trazabilidad hasta reciclaje final.

Por último, la directora del programa, Andrea Orallo, ha afirmado que "la periodicidad anual permite a ASPAPEL realizar un seguimiento y un asesoramiento continuado, acompañando al municipio en su proceso de mejora continua y adaptando el programa anual a los nuevos retos en la recogida selectiva municipal".