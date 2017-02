Trabajo decente y crecimiento económico repiten como el ODS con más potencial para las empresas, según un estudio

7/02/2017 - 12:16

Mejora el interés empresarial por el Objetivo 9 sobre innovación e industria, y hay más desinterés por la lucha contra el hambre (ODS2)

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8), que abarca todos los aspectos del trabajo decente y el crecimiento económico, vuelve a ser, por tercer año consecutivo, el que más oportunidades de negocio ofrece a las empresas, según un reciente estudio presentado por Global Compact.

En dicho estudio, se muestra cómo las empresas de todo el mundo están desarrollando e implementando tecnologías y modelos de negocios innovadores para contribuir a los 17 ODS, según informa el Pacto Mundial.

El estudio, denominado 'Global opportunity report 2017, your guide to a world of opportunities', se ha elaborado a partir de una encuesta a más de 5.500 líderes del sector público y privado de todo el mundo.

Global Compact destaca que los líderes empresariales ya están tomando medidas para integrar los ODS en sus operaciones productos y servicios para contribuir a lograr un mundo sostenible. Los encuestados están especialmente preocupados por los ODS relacionados con la pobreza, el empleo de calidad y las desigualdades económicas.

Desde el punto de vista de las oportunidades, el ODS 8 sería el más significativo, seguido, igual que al año pasado, del ODS 3 (salud y bienestar) y en tercer lugar el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que sube de forma significativa respecto al año anterior. Otros ODS que se mantienen como oportunidades claras de negocio son el ODS 15 (ecosistemas terrestres); el ODS 4 (educación) y el ODS 7 (energía).

La directora general de la Red Española del Pacto Mundial Isabel Garro ha añadido al respecto que, "el ODS 8 es, casi de manera natural el que más interés despierta en las empresas porque abarca temas que le son tradicionalmente propios, como el empleo, la producción o la industria". "Las empresas españolas también lo señalan como el más interesante, aunque para ellas, la igualdad de género tiene más importancia que para el conjunto de las empresas a nivel mundial", puntualiza.

En el estudio de 2017, no se registran grandes variaciones entre los ODS que menos oportunidades representan para las empresas. Al final de la lista vuelven a aparecer el ODS 17 (alianzas), el ODS 14 (vida submarina y el ODS 5 (igualdad de género). Cabe destacar el descenso en el interés por el ODS 2 (hambre cero), que baja siete posiciones respecto al año pasado, y del ODS 13 (acción por el clima), que baja tres posiciones.

SUBIDAS SIGNIFICATICAS

Las subidas significativas afectan al ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que asciende tres posiciones, al ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas) que sube cinco posiciones y al ODS 10 (reducción de las desigualdades), que asciende cuatro.

La encuesta revela cómo los principales riesgos para los líderes empresariales son los relativos a la pobreza y al desempleo, cuestiones que impactan sobre todas las dimensiones de la sociedad y el mercado. Otros riesgos identificados son los relacionados con la falta de educación de calidad, la crisis financiera y la desigualdad de acceso a servicios sanitarios, energía y agua.

Además, el estudio explica cómo las tecnologías disruptivas y las infraestructuras digitales tienen el potencial de resolver algunos de los riesgos más urgentes y de transformar el sector privado, bajo criterios de innovación y sostenibilidad. También se hace hincapié en las oportunidades de negocio transversales a los ODS, prestando especial atención a la promoción de la paz por parte del sector privado.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la mayor alianza mundial de carácter público privado a favor del desarrollo en la que 13.000 entidades de 145 países diferentes se unen para promover Diez Principios basados en declaraciones y convenciones universales relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. En España cuenta con más de 2.517 entidades firmantes y 476 socios.