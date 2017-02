Universidad. méndez de vigo culpa a la generalitat de cataluna de los retrasos en el abono de las becas

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, vinculó este martes el retraso en el abono de la parte variable de las becas para universitarios a la tardanza de la Generalitat de Cataluña en facilitar los datos sobre sus estudiantes, entre los que hay 160.000 beneficiarios.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Méndez de Vigo señaló que algunas autonomías gestionan ellas mismas sus becas y que una de ellas, en referencia a Cataluña, "las ha dejado dormir hasta octubre". Con todo, anunció "antes de marzo esperamos tener liquidada ya toda esta cuestión".

E portavoz socialista en materia de Educación en el Senado, Francisco Menacho, tildó de "inaceptable" que a 7 de febrero, los alumnos perceptores de una beca no hayan recibido aún toda la ayuda y ni siquiera sepan con certeza a cuánto ascenderá.

A su juicio, el nuevo modelo implantado por el Gobierno del PP (donde hay una parte fija y otra que varía en función del rendimiento académico y la situación económica del alumno y de la disponibilidad presupuestaria) "crea una incertidumbre que, precisamente, las familias que necesitan becas no pueden afrontar". "¿Cómo se van a planificar si no saben con cuánto dinero cuentan?".

El ministro admitió que el nuevo modelo sí retrasa el cálculo y abono de esta parte variable, pues "hay que recibir los datos de todo el sistema para determinar" dicha cantidad. "Hemos trabajado e introducido cambios a fin de agilizar el proceso, pero siempre es necesario contar con la colaboración de todas las comunidades", indicó.

Por su parte, Menacho acusó al ministro de que con el nuevo sistema las becas se conciben como un premio y no como una compensación de la desigualdad. Señaló que exigir más al que no tiene (un 5,5 para la gratuidad de la matrícula y un 6,5 de cara al mantenimiento) "resulta inconcebible" y pidió revisar los umbrales de acceso a fin de que las ayudas sociales no contabilicen como patrimonio.

Insistió también en que la nueva composición de las ayudas ha supuesto un descenso medio de 323 euros por beneficiario, que en los casos de mayor necesidad (la beca compensatoria) puede ascender a 3.000 euros. Ha pasado de un máximo de 6.050 euros para las compensatorias con cambio de residencia a 3.060 euros.

El ministro señaló que el modelo anterior "incurría en déficit año tras año" y que cuando el PP llegó al Gobierno "hubo de garantizar la sostenibilidad del sistema".

Apuntó, además, que el Tribunal Supremo ha reconocido la constitucionalidad del modelo, y señaló que las becas máximas pueden alcanzar los 5.832 euros, "con un variable de 2.832 euros y no de 60 como dice usted".

APOYO A LOS PRESUPUESTOS

Por último, Méndez de Vigo reclamó al senador socialista el apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado para aumentar la partida de becas. "Si de verdad quieren incrementarla, apoyen ustedes los Presupuestos de 2017, porque es la única manera".

Para Méndez de Vigo, "no tiene mucho sentido" respaldar el techo de gasto y negarse en cambio a participar en los Presupuestos. El ministro avanzó además que trabaja con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a fin de homogeneizar los precios de matrícula, que pueden variar hasta 3.000 euros de una comunidad a otra.

