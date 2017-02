(ampliación) interior y las autonomías revisarán la próxima semana los protocolos ante los temporales

8/02/2017 - 13:10

Enlaces relacionados Interior y las autonomías revisarán la próxima semana los protocolos ante los temporales (8/02)

- Zoido anuncia que este mes se constituirá el Consejo Nacional de Protección Civil

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció este miércoles que la próxima semana se celebrará una reunión entre los responsables nacionales y autonómicos de Protección Civil y Emergencias para evaluar las actuaciones de respuesta ante los temporales y minimizar los daños materiales y personales por fenómenos meteorológicos adversos.

Así lo adelantó Zoido en una comparecencia a petición propia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en la que informó de las actuaciones de su departamento y las medidas extraordinarias para paliar los daños producidos por el temporal de viento, lluvia, nieve y mar que azotó el Levante y el sureste peninsular del 19 al 21 de enero.

Zoido comenzó pidiendo "perdón" a los ciudadanos que se vieron afectados por los fenómenos meteoroógicos adversos al verse atrapados en la carretera, no poder viajar en tren o sufrir los cortes en el suministro eléctrico, puesto que "no pudieron hacer su vida normal", y felicitó a las personas que formaron parte de los dispositivos de emergencia desplegados (Protección Civil y Emergencias, Guardia Civil, policía, Dirección General de Tráfico, Dirección General de Carreteras, Unidad Militar de Emergencias, voluntarios de Cruz Roja y personal de las administraciones autonómicas y locales afectadas).

Señaló que la reunión de la próxima semana entre los responsables de protección civil y emergencias servirá para "empezar a trabajar y evaluar los distintos protocolos" con el fin de "desplegar con la máxima rapidez y eficacia los dispositivos" de que disponen las administraciones para responder a los temporales.

Además, Zoido indicó que el Consejo Nacional de Protección Civil, una de las medidas acordadas en la Conferencia de Presidentes Autonómicos el pasado 17 de enero, se constituirá "a lo largo de este mes de febrero", adelantando así el plazo máximo del 31 de marzo. "Vamos a procurar reunirlo lo antes posible", apuntó.

RESPUESTA "ÁGIL Y EFICAZ"

Por otro lado, defendió que "la respuesta ofrecida por todas las administraciones fue rápida y eficaz", y subrayó que hubo "previsión, planificación, coordinación y capacidad de reacción" para poner a disposición de los afectados los medios humanos y materiales necesarios. "En todos estos aspectos, el Gobierno y las comunidades autónomas afectadas han estado a la altura de las circunstancias", apuntó.

Explicó que la llegada del temporal fue anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y durante esos días hubo "información puntual al minuto" del estado de las carreteras y de las líneas ferroviarias. "Todas las molestias sufridas por los ciudadanos se debieron a circunstancias excepcionales", dijo.

Zoido comentó que "a un episodio meteorológico absolutamente excepcional" se le unió "una serie de circunstancias excepcionales", como la caída de más de 100 líneas eléctricas y de varias torres de alta tensión, y colisiones entre vehículos.

Recalcó que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias activó el pasado 17 de enero el protocolo estatal ante fenómenos climatológicos adversas y que varias comunidades autónomas activaron sus planes específicos para estos casos (Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco), por lo que "en ningún caso hubo falta de planificación o de coordinación".

Además, comentó que surgieron incidencias no previstas, como 600 vehículos atrapados en la A-3, el "embolsamiento" de 350 vehículos pesados entre la A-23 y la N-232 en Castellón, la interrupción del tráfico en la A-7 en Alcoy y la A-31 en Villena, el cierre al tráfico de la A-31, la interrupción del transporte ferroviario entre Albacete y Valencia, y cortes del servicio eléctrico en Almansa, Alcalá del Júcar y la comarca de Utiel-Requena. "En todos estos casos ocurrieron circunstancias excepcionales e imprevisibles", defendió

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Sin embargo, portavoces de diferentes grupos de la oposición criticaron la actuación del Gobierno durante el temporal levantino y del sureste peninsular, y vincularon la respuesta a ese episodio con los recortes prespuestarios en áreas como la conservación de las carreteras.

La portavoz del PSOE, Ana Botella, indicó que "ese temporal lo que ha hecho es desnudar al Gobierno" debido a "recortes que atentan contra nuestra seguridad, descoordinación ministerial, incompetencia, insensibilidad e imprevisión".

Botella mencionó recortes como el reconocido por el ministro de Fomento, Íñido de la Serna, de que el presupuesto la campaña de vialidad invernal 2016-2017 es de 54,4 millones de euros, "cifra oculta hasta ahora" y que "supone un recorte del 16% respecto al año anterior", la reducción de 195,5 millones de euros en conservación de carreteras durante los últimos cinco años y la disminución de efectivos de guardias civiles.

Ricardo Sixto, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, discrepó de Zoido sobre que el temporal fue "imprevisible, excepcional y nunca visto". "Le niego la mayor, no es cierto", indicó, antes de destacar que el episodio era "peligrosísimo" porque estaba anunciado "en pleno invierno y con aire siberiano en altura".

Luis Salvador, de Ciudadanos, admitió que el temporal fue "absolutamente excepcional", pero indicó que "los recortes en áreas sensibles no son buenos", como la señalización y el mantenimiento de las carreteras.

Mikel Legarda, del PNV, no compartió la apreciación de Zoido de que "no se podía haber hecho más". "Si te pilla en bañador en un día de lluvia en la calle, te vas a mojar. Pero si es invierno y vas en bañador te vas a mojar, pero no es razonable decir que no había más remedio que te mojaras", comentó, antes de aludir a "la merma de recursos públicos" en carreteras, seguridad y vialidad.

(SERVIMEDIA)

08-FEB-17

MGR/gja