Ciudadanos pide al Gobierno no avalar la reapertura de la central y avisa del precedente para otras plantas

8/02/2017 - 14:39

Ciudadanos ha pedido al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que no avale la reapertura de la central nuclear de Garoña, que a su juicio no influye en el suministro eléctrico del país, y ha avisado del riesgo de que se esté utilizando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como precedente para justificar el alargamiento de la vida útil de otras centrales nucleares que llegarán en próximos años.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz de energía de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha recordado que Garoña decidió parar voluntariamente en 2012 para no acometer las inversiones en seguridad que se le reclamaban y que su cierre no ha influido en la seguridad energética de España, ni en la posibilidad de suministro eléctrico.

Según ha añadido, la dirección técnica del CSN ya comunicó en abril de 2015 a la empresa propietaria Nuclenor que debía realizar esas inversiones para mejorar criterios de seguridad y que el presidente del CSN reiteró hace sólo cuatro meses, en noviembre, que el informe estaba congelado hasta cumplir esas inversiones.

Aunque ha dicho no entender el cambio de opinión del CSN, que ahora avala la reapertura de la central con condiciones, Melisa Rodríguez ha pedido al gobierno no haga caso de la recomendación del informe, al menos hasta que se cumplan esas inversiones. "Por un criterio de seguridad nacional, le pedimos al ministro Nadal que no avale la apertura y no dé el visto bueno al informe", ha resumido.

Pero, además, ha subrayado que el debate de fondo no es tanto reabrir Garoña o no, sino "sentar precedente para que haya un precedente para el alargamiento de la vida útil de las centrales que llegarán en próximos años". "Le pedimos que no utilice al CSN para sentar precedente", ha concluido.