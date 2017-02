El Govern y el OCH enviarán observadores a Ariño por si incita al odio hacia el colectivo LGTBI

Barcelona, 9 feb (EFE).- La Dirección General de Igualdad de la Generalitat enviará el próximo domingo a uno de sus técnicos a la conferencia que pronunciará el católico homosexual francés Philippe Ariño para comprobar que su discurso no incite al odio o discriminación hacia el colectivo LGTBI.

También el presidente del Observatorio contra la Homofobia, Eugeni Rodríguez, ha anunciado a Efe que acudirá con los asesores legales del colectivo como oyentes para comprobar que el discurso de Ariño no atenta contra los derechos del colectivo LGTBI.

Según han informado a Efe fuentes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, de quien depende la Dirección General de Igualdad, el técnico asistirá en calidad de observador para comprobar si las palabras de Ariño, que defiende que los homosexuales no han de tener pareja ni practicar sexo, vulneran la ley 11/2014 contra la homofobia.

La Dirección General de Igualdad de la Generalitat decidió esta semana abrir un expediente informativo para analizar si la conferencia de Philippe Ariño el próximo domingo en Barcelona "sería sancionable" en aplicación de la ley 11/2014, después de que el Observatorio contra la Homofobia (OCH) y los colectivos LGTBI pidieran la suspensión del acto por entender que era "homófobo".

El Ayuntamiento de Barcelona pidió al Arzobispado de Barcelona que impidiera que el discurso de Ariño fuera discriminatorio o de desprecio hacia el colectivo LGTBI y a la Generalitat que aplicase las sanciones previstas en la ley contra la homofobia si las palabras del católico homosexual vulneraban la normativa.

La charla de Ariño, que defiende que los homosexuales se han de resistir a sus "pulsiones" y que dice haber descubierto "la belleza de la continencia", ha sido organizada por la Delegación Pastoral de Juventud del Arzobispado de Barcelona y se celebrará el próximo domingo por la tarde en la parroquia de Santa Anna.

El OCH considera que el acto "podría vulnerar los artículos 5 y 6 de la ley 11/2014", que establecen que "las administraciones públicas de Cataluña y el Síndic de Greuges deben velar por el derecho a la no discriminación con independencia de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de la persona o del grupo familiar al que pertenezca".

Ariño también opina que su condición de homosexual "es dolorosa", que la homosexualidad "es un mundo de mentiras, que exteriormente se muestra alegre y dentro está lleno de rabia y de tristeza" y que "la homosexualidad es la primera forma de homofobia".

El anuncio de su conferencia anima a los jóvenes a acudir a la charla para encontrar respuestas a preguntas como "¿hay alguna diferencia entre el amor entre personas del mismo sexo o del sexo contrario? ¿Siempre ha habido homosexualidad y ahora sale a la luz o la aceptación hace que ahora haya más predisposición? ¿Las personas homosexuales nacen con esta tendencia o la adquieren?".

El delegado de Juventud del Arzobispado y organizador del acto, mosén Bruno Berchez, defendió en declaraciones a Efe la invitación a Philippe Ariño porque "él viene a explicar su historia, no dice qué se ha de hacer o no y dice cosas interesantes porque no es un discurso típico".

"Que le hayamos invitado no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice. Allá se podrá replicar y decir que no estás de acuerdo porque se trata de un espacio de debate. El asunto es poder hablar, no convencer, ni estar de acuerdo", ha señalado el cura.

Todos los grupos del Parlament, salvo el PPC y algunos diputados del PDeCAT, han suscrito hoy un manifiesto de apoyo al colectivo LGTBI ante la polémica de la conferencia de Philippe Ariño

El texto, apoyado por JxSí como grupo parlamentario, ha generado un debate en el PDeCAT, formación que finalmente también ha apoyado el manifiesto aunque se han desmarcado a "título personal" dos diputados convergentes, Jordi Cuminal y Germà Gordó, según fuentes de la formación.

En un comunicado, el PPC ha indicado que no ha suscrito el texto porque rechaza "dar instrucciones sobre cuál ha de ser contenido de las conferencias" de nadie, tampoco del Arzobispado, y que no ha podido negociarlo con los otros grupos, aunque afirma estar de acuerdo con los tres puntos expuestos en el manifiesto.

La sectorial LGTBI del PSC ha convocado para el domingo una concentración de protesta ante las puertas de la parroquia de Santa Anna media hora antes de la hora de comienzo de la conferencia.