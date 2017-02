Maroto garantiza debate y votación sobre la gestación subrogada y Maíllo admite que "no es una cuestión pacífica"

10/02/2017 - 11:43

El vicesecretario del PP y coordinador de la ponencia Social del 18 Congreso ha confirmado este viernes la falta de acuerdo entre los compromisarios que ha impedido alcanzar un texto común sobre la maternidad subrogada por lo que ha garantizado que se debatirán las enmiendas y se votará.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Con toda seguridad se va a debatir, este asunto me ha llevado muchas horas con quienes tienen una posición favorable y con lo que son desfavorables y no se ha podido alcanzar un texto común y por tanto, con toda seguridad, se va a debatir porque es lo más democrático y lo más divulgativo, se va a hacer con serenidad y después tendremos que hacer una votación", ha explicado Maroto en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

El vicesecretario del PP ha admitido que el debate es complejo y ha recordado que "hay un montón de personas que no saben, no contestan o no tienen toda la información". En su opinión, "es maravilloso que haya mujeres que tienen hijos, e incluso han adoptado, y se pongan a disposición de parejas para gestar de forma altruista", aunque ha precisado que "cuando se habla de altruismo no quiere decir que no haya gastos compensatorios o indemnizatorios". Sobre lo que ha asegurado estar "completamente en contra" es en que haya "procesos de explotación de una mujer pobre".

No obstante, Maroto ha dicho entender que sea un asunto que genere "dudas éticas y de dignidad de las personas" y aunque ha reiterado su posición "favorable" a regular la maternidad subrogada ha recordado que su postura en el Congreso debe "ser neutra".

Por su parte, el vicesecretario general de Organización del partido, Fernando Martínez Maíllo, ha reconocido que la gestación subrogada "no es una cuestión pacífica" y ha justificado la inclusión del voto en conciencia al existir distintas sensibilidades. "Somos el primer partido en España que tiene el voto en conciencia en sus estatutos con lo que se permitirá que diputados, en el debate de una cuestión ética, y de manera excepcional, voten en conciencia con la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional", ha explicado.

Su compañera de partido y vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha mostrado también una postura favorable al debate, aunque ha admitido "muchas dudas" por entender que "es un tema que merece el análisis y sobre el que hay poca casuística". Según ha expresado Levy en una entrevista en Los Desayunos de TVE, es "bueno" que se debata, pero entiende que "como es un tema reciente se debe ver cómo evoluciona".