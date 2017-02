Discapacidad. fiapas reclama que se generalice la accesibilidad del servicio 112

10/02/2017 - 14:21

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) destacó este viernes la necesidad de que el servicio de emergencias 112 sea "accesible para las personas sordas y con problemas de audición".

Con motivo del Día europeo del número único de emergencias 112, que se celebra mañana, sábado, Fiapas denunció que este servicio "no es accesible para todas las personas".

"No debería ser necesario recordar que corresponde a las instituciones europeas y a cada país adoptar las medidas necesarias para asegurar dicha accesibilidad", manifestó la confederación, que pidió "un 112 accesible, común y operativo en todo el territorio nacional, aprovechando el uso de las nuevas tecnologías", puesto que "no es lógico que una persona sorda que esté en una localidad cualquiera no tenga acceso al 112 si se encuentra fuera de su comunidad de residencia".

Por ello, pidió que el servicio 112 sea como otros números de teléfono de atención, como el de atención a víctimas de la violencia de género o el teléfono contra el acoso escolar, que "permiten dar respuesta a las emergencias de las personas sordas a través de un servicio de mensajería instantánea y videollamada" o mediante "una única aplicación móvil común en todo el territorio, que permitiría a la persona sorda ser atendida y derivar la emergencia al 112 correspondiente".

10-FEB-17

