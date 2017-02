El PSOE condena el asesinato de una mujer en Seseña

12/02/2017 - 16:37

La responsable de Igualdad de la Comisión Gestora, Soraya Vega, en nombre del Partido Socialista, ha condenado este domingo el crimen machista ocurrido en Seseña, Toledo, según informa la formación.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así, la dirigente socialista espera que, "pese a que en los congresos celebrados este fin de semana por Podemos y el Partido Popular se ha pasado de puntillas ante la gravedad de la violencia de género en nuestro país", pronto "se alcance en el Parlamento el Pacto de Estado que permita contar con los medios suficientes para proteger a las mujeres de esta lacra en todas las etapas de su vida".

Igualmente, Vega ha insistido en que "toda la sociedad debe plantarle cara al maltrato e implicarse en su erradicación". "No hay que mirar para otro lado cuando a nuestro alrededor intuimos que una mujer necesita salir de su infierno y no sabe cómo hacerlo o no se atreve a denunciar", ha concluido.