Carlos herrera reúne hoy a gabilondo, del olmo y garcía en el día de la radio

13/02/2017 - 8:12

Carlos Herrera celebra este lunes el Día Mundial de la Radio reuniendo en torno a los micrófonos de su programa en la Cope a tres grandes nombres de este medio en España: Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García.

Los cuatro comunicadores han estado en la Cope en algún momento de sus carreras. Iñaki Gabilondo fue director de Radio Popular Cope San Sebastián con solo 26 años, y Luis del Olmo se incorporaba a la emisora el 1 de febrero de 1983, convirtiéndose en el comunicador que más vida ha concedido a un magazine matinal. Con más de 12.000 ediciones emitidas, a 'Protagonistas' se le considera el programa informativo y de entretenimiento matinal más longevo de la radio generalista en España.

José María García lideraba desde septiembre de 1992 las noches radiofónicas con el mejor deporte en Cope y Carlos Herrera conseguía en 2015 en su estreno de 'Herrera en Cope' lo que ninguna otra radio o comunicador: ganar un millón de oyentes nuevos.

Carlos Herrera reunirá más de 100 años de historia viva de la radio española en el estudio de 'Herrera en Cope' para hablar de la radio del futuro, de cómo las nuevas tecnologías han transformado la forma de comunicarse con el oyente y de la forma de crear los contenidos y de distribuirlos.

"Me interesa mucho saber la opinión de quienes han creado escuela en situaciones muy concretas, cuando por ejemplo solo había dos canales de televisión y no existían los móviles. Me interesa que conversemos sobre cómo las nuevas tecnologías nos hacen no perder de vista el diálogo horizontal y circular con el nuevo oyente", aseguró Herrera.

La conversación de los 'cuatro tenores de las ondas' comenzará a las 9 de la mañana y durará hasta las 10. Además de en la antena, se podría seguir al mismo tiempo en vídeo en cope.es y en Facebook Live.

