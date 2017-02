Rajoy pide no "frivolizar" sobre la gestación subrogada y apuesta por que "expertos expliquen las cosas"

13/02/2017 - 10:47

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha apostado por escuchar a expertos antes de tomar una decisión sobre la gestación subrogada debido a su "enorme complejidad" sobre el que "no conviene frivolizar" El jefe del Ejecutivo ha rechazado, no obstante, que la decisión se vaya a depender solo de la opinión de los expertos. "Nosotros no dejamos en manos de expertos nada, les pedimos que nos expliquen las cosas porque en esta vida conviene escuchar al que sabe y, por tanto, procuramos preguntar para luego no equivocarnos", ha explicado Rajoy en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno ha recordado que en el Congreso del PP del pasado fin de semana había "gente a favor y gente en contra" de la regulación de la gestación subrogada y "no se puede decidir en dos minutos a las dos de la mañana", por lo que ha incidido en la importancia de "escuchar a los demás" porque conviene "pensar las cosas y luego decidir".

Sobre la posibilidad de aplicar la cláusula de votación en conciencia para asuntos como la gestación subrogada, Rajoy ha admitido que fue un asunto que se abordó en el marco del Congreso. "Si hemos hablado de la posibilidad de que, en cuestiones que afecten a la profunda convicciones éticas o morales; esto es algo que existe en una parte sustancial de los países y solo se refiere a temas que afectan a las convicciones".