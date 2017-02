Las víctimas de violencia machista con discapacidad podrán pedir ayuda con la nueva 'app' Pormi

13/02/2017 - 13:12

Las mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad cuentan desde este lunes con la nueva aplicación móvil 'Pormi' con la que podrán pedir ayuda y toda la información necesaria de manera adaptada --vídeos en Lengua de Signos para mujeres sordas o en 'lectura fácil' para las que tienen una discapacidad intelectual--. Este sistema lo ha desarrollado CERMI Mujeres y Fundación Vodafone en colaboración con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Durante la presentación, la directora de CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha pedido un minuto de silencio por la víctima de Mora (Toledo), que iba en silla de ruedas, y fue asesinada por su pareja con un arma blanca el pasado 5 de febrero, delante de su hija de cinco años y la abuela.

Peláez ha explicado que 'Pormi' es una aplicación accesible en el móvil para que las mujeres con discapacidad puedan acceder más fácilmente a los recursos locales y servicios comunitarios, a los que, según ha indicado, este colectivo "apenas llega".

Asimismo, ha indicado que, a través de esta nueva herramienta gratuita, quienes se la descarguen, van a poder compartir los testimonios de otras mujeres con discapacidad que han salido de la rueda de la violencia machista con el objetivo de que las mujeres que la sufren se sientan identificadas y den el paso de denunciar.

Sobre esto último, la directora de CERMI Mujeres ha denunciado que hay un colectivo de mujeres con discapacidad cuyas sentencias de incapacidad les impiden acudir a la Justicia para poner fin a los malos tratos, una situación que ha pedido que se solucione.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha condenado en primer lugar los nueve asesinatos machistas que se han cometido en lo que va de año y ha señalado que se trata de una lacra que la sociedad española "no se puede permitir". "Ni una más", ha aseverado, para añadir que este "horror y sufrimiento" hay que "canalizarlo" con iniciativas como esta aplicación del CERMI.

El 'número dos' de Sanidad ha insistido en que hay que apartar las barreras de acceso a la información de las personas con discapacidad y, en especial, de aquellas que sufren malos tratos para que puedan denunciarlos. También ha recordado los resultados de la macroencuesta de 2015 que reveló que el 23 por ciento de las mujeres con discapacidad en España admitía que había sufrido violencia machista.

"No puede ser. Hay que darle visibilidad. La violencia no se debe interiorizar", ha alertado Garcés, que ha pedido "ayuda" al entorno familiar y amistades de las víctimas para que les ayuden y acompañen en la denuncia formal de la violencia que padecen. "El principal problema es que no haya conciencia de que existe el problema", ha apostillado.

Peláez ha aprovechado este acto para animar a la nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, para continuar con la tarea iniciada por su antecesora en el cargo, Blanca Ordóñez, a la que ha agradecido "profundamente" su trabajo: "Las mujeres con discapacidad hemos pasado de no importar a ser consideradas directamente en las políticas de lucha contra la violencia de género en este país".