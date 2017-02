Más de 50.000 personas piden a educación que acelere el pago de las becas, que a mitad de curso no se han terminado de pagar

13/02/2017 - 14:39

- El Ministerio niega que haya retrasos

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

Un total de 50.000 personas han firmado una petición en change.org que pide al Ministerio de Educación una mayor celeridad en la resolución y abono de las becas generales a estudiantes universitarios y no universitarios, que más de cuatro meses después de empezar el curso siguen sin cobrar el 100% de las ayudas.

En una carta dirigida al Ministerio, critican que "estamos a mitad de curso y todavía no hemos recibido el 100% de la parte fija de las becas", lo que implica que el cobro de la cuantía variable no llegará hasta finales de curso.

Por ello, exigen volver a un modelo de ayudas basado en componentes fijos como el que existía hasta 2013, donde todo el importe se realice en un único pago. Propone además adelantar el calendario para que la solicitud de las becas pueda presentarse en julio y su resolución comenzar en agosto y septiembre.

"Miles de estudiantes de toda España estamos ahora mismo, más de cuatro meses después de empezar el curso, sin recibir la beca que nos permite hacer frente a los gastos que conllevan los estudios universitarios y no universitarios. Y todavía peor es que hay otros tantos miles que no saben si se la han concedido o no", apunta la carta.

La situación es "insostenible" y "me han llegado casos de estudiantes que llevan semanas comiendo lechuga y bebiendo té mientras las facturas del agua y la luz se acumulan".

En declaraciones a Servimedia, fuentes del Ministerio de Educación aseguraron que no se ha producido ningún retraso y que el abono de las becas sigue los plazos previstos.

Igual que el año pasado, la parte fija de las becas se abona entre diciembre y febrero, mientras que la parte variable empezará a pagarse en marzo, apuntaron.

13-FEB-17

