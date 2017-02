El móvil, un gran enemigo en San Valentín

Causas problemas en las parejas por el uso continuado

Un 54% discute por prestar más atención al móvil que a la pareja

El teléfono móvil causas problemas en las parejas por el uso continuado. Imagen: Pixabay

Enlaces relacionados Así se celebra San Valentín alrededor del mundo

"Te quiero". El mensaje es enviado. Pero no hay respuesta pese a que aparecen los dos tics azul, lo que origina una pelea de pareja que puede llegar incluso a la ruptura. Es una de los problemas que causa la tecnología en las relaciones actuales. Y es que el móvil no solo ha permitido que novios y novias estén más conectados, si no que también es el causante de muchos problemas en la relación por su uso continuado. Es el nuevo integrante de muchas parejas, el ercer que 'roba' tiempo.

Según una encuesta realizada por Intel Security a 13.000 personas -800 en España-, muchas relaciones sentimentales han añadido un nuevo protagonista. Un 28% de los encuestados por la compañía tecnológica sienten que su pareja dedica más tiempo al dispositivo que a ellos, una cifra que asciende a 35% en el caso de las parejas que comenzaron recientemente.

De ellos, un 54% admite que los 'celos' hacia el móvil derivan habitualmente en una discusión por utilizar el teléfono estando en familia. ¿Y si se ponen reglas para remediarlo? Un 20% afirma que han impuesto unas normas consensuadas para regular el uso del móvil cuando están juntos, aunque otro 20% cree que no son necesarias.

La transparencia en las conversaciones es otro de los problemas. "¿Y si está hablando con otra?", se preguntan muchas novias. El 39% comparte su contraseña o el mismo móvil para que su pareja tenga total acceso. Pero por encima de todo, lo que prima es la seguridad de los dispositivos.

Desde Intel aconsejan tener una contraseña segura para que, aunque se comparta, no pongamos en riesgo los dispositivos. En primer lugar, es necesario que sea grande e incluya caracteres distintos. En esta línea, no debería responder a una característica o algo relacionado con el dueño del dispositivo o su novio/a.

También resulta importante eliminar toda la información personal innecesaria del teléfono. Asimismo, existen múltiples posibilidades para controlar el uso del teléfono, como plataformas domésticas para proteger los dispositivos en casa.

Aunque por encima de todo, lo más importante es dejar a un lado el móvil y disfrutar de la pareja que tanto queremos, no solo en San Valentín.