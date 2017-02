Montón insta a denunciar a quien vea irregularidades del subsecretario Campos y el PP replica que irá a los Tribunales

14/02/2017 - 12:00

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha defendido este martes la actuación del subsecretario Ricardo Campos, y ha instado a quien vea irregularidades o incompatibilidades a llevarlas a los Tribunales y al respecto el portavoz del PP José Juan Zaplana le ha replicado que el PP llevará "el negociete con otros amigos" del número 3 de sanidad a la Justicia.

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Montón, en una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, se ha referido así a una pregunta que le ha formulado el diputado popular sobre la información que publica El Mundo en la que afirma que Campos había omitido en su currículum que había trabajado en el sector privado y que además ha alquilado la clínica que tenía en Paterna (Valencia) antes de acceder al Consell a un grupo que trabaja para la Conselleria.

Al respecto, Montón ha señalado que resulta "curioso" que la pregunta la haya formulado el diputado del PP José Juan Zaplana "con la que está cayendo dentro de su partido". "Después de lo que ha caído en esta tierra y de las recientes condenas que aún nos siguen lastrado el buen nombre de la Comunitat valenciana no voy a tolerar ni un mínimo rastro de sospecha: quien tenga algo que decir que vaya a los tribunales, ese es el único camino", ha señalado entra aplausos.

En cualquier caso, ha apuntado que es "evidente" que ha habido "un error" porque el subsecretario "envió toda la documentación, la declaración de la renta y todo lo que solicita el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz", pero "hubo un error en la transcripción de datos al formulario".

Además, ha apuntado que en ese momento Campos tuvo "un desgraciado accidente" y "tuvo que ser hospitalizado después de una intervención bastante dura". "Errar es humano, pero en cuanto él ha advertido el error lo ha subsanado", ha recalcado.

Por su parte, Zaplana, al finalizar el acto, ha anunciado que el PP acudirá a los tribunales. "Vamos a esperar el devenir de los acontecimientos pero estamos seguros de que ha habido un proceso de incompatibilidad y de irregularidad muy grande", ha afirmado.

Así, ha lamentado que Montón "tire balones fuera" hablando de lo que "otros han hecho" cuando ella es "consellera hoy y tiene que hablar de lo que pasa en su conselleria, en la que hay nepotismo, enchufismo, mala praxis, hemos oído coacciones a los trabajadores y no se ha hecho nada y ahora nos hemos encontrado con que encima el subsecretario hace negociete con otros amigos". "Eso lo vamos a llevar a los tribunales", ha señalado.

Zaplana ha comentado que han asistido a este desayuno informativo con "estupor" frente a algunas de las declaraciones que se han hecho porque da la sensación que Montón ha convertido la conselleria en "un barco pirata, primero contrató una tripulación a su medida, no sabemos muy bien para qué, pero la realidad es que algún miembro de la tripulación está haciendo la guerra por su cuenta".

Al respecto, ha apuntado que "falta" explicaciones cuando se argumenta que ha sido un error y "se apela a una enfermedad para justificar eso". Zaplana explicado que "los documentos que cada parlamentario o alto cargo tramita se cuelgan directamente sin transcripción en la página web".

Así, es "una captura directa de unos PDF con la documentación que se ha presentado a la conselleria sin ninguna transcripción". "El subsecretario lo presentó así y presentó que no había ningún tipo de colaboración público-privada en su gestión y además obvió que había trabajado en la privada", ha afirmado.

Además, ha apuntado que la empresa "a la que ha alquilado su negocio, y que había ocultado, trabaja en el plan de autoconcierto de la conselleria" y ha pedido explicaciones sobre la relación laboral de esta firma con el departamento de Sanidad Universal.

Zaplana ha considerado "sorprendente" que la línea política de consellera y del subsecretario "apuesten por la exclusividad" del personal médicos cuando "ellos están ejerciendo en la empresa privada al mismo de la pública" y además ha criticado "la falta de ética y de estética" que supone la contratación del subsecretario de su empresa a la que tiene alquilado su propio negocio".

IVO

Por otro lado, ha afirmado la justificación dada por Montón para no tramitar un expediente sobre el IVO es "falsa" porque el contrato con el Instituto Valenciano de Oncología terminó el 31 de diciembre y desde entonces está en "enriquecimiento injusto a sabiendas porque los presupuestos se aprobaron antes y no se inició ningún expediente administrativo para sacar un nuevo contrato".

Además, el contrato con el IVO "no se rige por ningún tipo de normativa nueva como ha afirmado Montón" sino que la ley de contratos es "exactamente la misma que había antes y ahora mismo cualquier expediente de contratación de cualquier conselleria se puede sacar ya, no hay ningún tipo de paralización". "Por qué en el IVO no", ha cuestionado.

Al respecto, ha barruntado que lo que la consellera quiere hacer en el IVO es esperar a que se tramite en las Corts una nueva normativa de contratación para "readaptar el contrato a esa normativa". "Pero no es cierto que no pueda ejercer un proceso de contratación como se ha hecho hasta ahora con cualquier contrato como lo ha hecho con hemodiálisis", ha apostillado.