El congreso pide de nuevo al gobierno que prohíba el ‘fracking’

14/02/2017 - 14:50

La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y el PNV, en la que insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas necesarias con "pleno respeto" a las competencias autonómicas con el fin de prohibir las técnicas de fractura hidráulica (conocida como 'fracking') para la extracción de hidrocarburos.

La iniciativa fue presentada por el PSOE y logró 22 votos a favor (de los socialistas, Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto), 14 en contra (PP) y una abstención (PNV).

No es la primera vez que la Cámara Baja pide al Gobierno que prohíba esta técnica, puesto que la Comisión de Industria, Energía y Turismo ya lo hizo en marzo del año pasado, entonces con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PNV y DiL.

Además, la proposición no de ley aprobada este martes solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy que suspenda cautelarmente las prospecciones con 'fracking', incluso cualquier proyecto o permiso de investigación, y establezca una moratoria hasta que no se prohíba esta técnica y que incluya todos los permisos o peticiones de autorización para realizar investigaciones, prospecciones o explotaciones actualmente en trámite y las que hayan recibido la concesión pero no hayan iniciado los trabajos de fracturación hidráulica.

La iniciativa también pide al Gobierno que modifique las leyes nacionales sobre sistemas eléctricos e hidrocarburos y deroge los artículos que favorezcan la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que utilicen técnicas de fracturación hidráulica.

El portavoz del PSOE, Manuel González Ramos, defendió la proposición no de ley explicando primero que el 'fracking' es una técnica que consiste en inyectar a alta presión fluidos compuestos por "agua, arena y aditivos químicos muy peligrosos" con el fin de romper las rocas y agrandar las fracturas para que los hidrocarburos que están atrapados acaben en el interior de un pozo, permitiendo así su extracción.

González Ramos indicó que se trata de una técnica que "plantea graves problemas" en lo referente a la salud pública y el medio ambiente, puesto que conlleva un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y las subterráneas por las sustancias químicas utilizadas, así como escapes de gas metano y riesgo de seísmos.

"Permitir el 'fracking' es perpetuar un modelo productivo dependiente de los combustibles fósiles, condenando a nuestro país a seguir siendo dependiente energéticamente", apuntó, antes de pedir a Rajoy que "sea valiente y apueste por las energías renovables".

"¿Por qué su Gobierno quiere buscar megavatios bajo tierra cuando tenemos millones de megavatios sobre ella? Alemania tiene ocho veces más energía solar fotovoltaica que España, teniendo muchas menos horas de sol. Un ministerio que tiene en su nombre el medio ambiente no puede ser cómplice de este terrorismo contra el entorno", apostilló.

OTROS PORTAVOCES

El PP fue el único grupo parlamentario que votó en contra de la proposición no de ley. Su portavoz, Ernesto Aguiar, acusó a los socialistas de ser incoherentes porque cuando gobernaron hasta 2011 "no hicieron absolutamente nada", mientras que los populares aprobaron durante la pasada legislatura una ley que garantiza que los proyectos de 'fracking' puedan realizarse si ofrecen "mínimas garantías".

El PNV se abstuvo porque, según su portavoz, Joseba Agirretxea, la proposición no de ley incluye la "contradicción" de que pide la prohibición del 'fracking' y "respeto" a las competencias autonómicas. "No se puede decir que respetamos las competencias autonómicas, pero por encima está la prohibición del Estado. O una cosa o la otra. Yo quiero que Euskadi esté libre de 'fracking' porque lo deciden el Parlamento Vasco o los vascos, pero no porque decidan por mí y después, además, se diga que se respetan las competencias autonómicas", arguyó, después de mostrar claramente su posición contraria a la fractura hidráulica.

Por otro lado, Jaume Moya (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) apoyó la iniciativa del PSOE indicando que el 'fracking' "no es más que una huida hacia delante de un modelo energético y productivo vinculado a los combustibles fósiles que nos lleva al desastre".

Toni Cantó (Ciudadanos) subrayó que su partido apuesta por "otro modelo energético más sostenible más respetuoso con el medio ambiente y donde las energías renovables tengan una mayor importancia", Toni Postius (PDeCAT) comentó que el 'fracking' está prohibido en países de la UE como Francia, Bulgaria y Suiza, y Marta Sorlí (C-P-EUPV) comentó que esta técnica "antepone la voluntad de las multinacionales al bienestar de las personas".

