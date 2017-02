La crisis incrementa un 23 % los niños catalanes que viven en pobreza severa

Barcelona,14 feb (EFE).- La crisis ha incrementado en un 23 % el número de niños catalanes que viven en situación de pobreza severa entre 2013 y 2015, hasta llegar a los 261.970, según Save The Children, que mantiene que el 80 % de los niños pobres corren el riesgo de convertirse en adultos empobrecidos.

Según el informe "Desheredados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España", el 73 % de la infancia más pobre sufre "sobrecarga de la vivienda", que deriva en impagos, cortes de suministros y, finalmente, desahucios, lo que conlleva riesgos significativos para el desarrollo, físico, cognitivo y emocional de los niños, concluye el documento.

El aumento de la desigualdad en Cataluña se debe a que la población empobrecida ha visto como sus ingresos se reducían de forma desproporcionada en relación con el resto de la población, asegura la ONG en el informe, que explora la situación de la infancia en Cataluña desde el punto de vista de la protección social, la vivienda y la educación.

Entre 2008 y 2015, la renta que corresponde al 20 % más pobre, descendió en un 31 %, mientras que la del resto de tramos se redujo en un 7 %, se desprende del informe.

La desigualdad en Cataluña está directamente ligada con el empleo, cuya destrucción durante la crisis ha afectado de forma desproporcionada a las familias más pobres y con hijos, revela el informe.

La incidencia del paro de larga duración en Cataluña, de 12 meses o más, es mayor entre los sustentadores principales de hogares con menores de edad, que es el 11,6 %, frente al 4,8 % que afecta a los hogares sin niños a su cargo.

Si la economía no genera empleo suficiente para todos o no es de calidad, los hogares sólo pueden salir de la pobreza a través de la protección social, pero en el caso de Cataluña la inversión es muy escasa y no se distribuye de forma equitativa, concluye la ONG.

Apenas el 14 % de los niños pobres tienen acceso a prestación en el hogar, dirigida a mejorar su situación de forma específica, según la ONG.

El responsable de Save The Children en Cataluña, Guiomar Todó, ha afirmado que como sociedad "no podemos permitirnos no dar oportunidades a los que más las necesitan. Un niño pobre no puede estar condenado a ser un adulto pobre, pero el actual sistema de protección social perpetúa la pobreza".

El 58 % de los ingresos de los niños del 20 % más pobre de la población se destinan a pagar la casa y los gastos relacionados con ella, se desprende del informe.

Las familias más pobres destinan la mayoría de sus recursos a los gastos de la vivienda, pero la renta de los hogares más desfavorecidas ha caído a un ritmo mucho mayor que los alquileres o hipotecas y gastos como la luz o el gas han subido considerablemente, revela el documento.

Save The Children exige que se mejore la prestación actual por hijo a cargo, tanto en cobertura como en cuantía para todos los niños que viven por debajo del umbral de la pobreza de los 25 euros mensuales hasta 100 euros, y recuperar la prestación universal para la crianza de niños de hasta 3 años (y de 6 años para familias numerosas y monoparentales) suprimida en 2011 en Cataluña.

Entre otras medidas, la ONG pide llevar a cabo una evaluación rigurosa de las necesidades en vivienda de las familias con renta baja y con niños a su cargo para asegurar que el coste de la vivienda no exceda el 30 % de los ingresos de la unidad familiar.