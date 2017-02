El Papa arremete contra los "pavos reales" que presumen de lo que son y lo que tienen

15/02/2017 - 11:43

El Papa ha arremetido contra la actitud de presumir de los bienes o de la personalidad que adoptan las personas definidas por el Pontífice como "pavos reales", durante la audiencia general de este miércoles que ha presidido en el Aula Pablo Vi del Vaticano.

ROMA, 15 (EUROPA PRESS)

"Alardear de lo que se es o de lo que se tiene, además de constituir soberbia, traiciona una falta de respeto hacia los demás, especialmente hacia los que son más desafortunados que nosotros", ha manifestado.

Francisco ha reflexionado sobre la gracia y la paz que recibe el creyente que, según ha señalado, es un "motivo de bendición", de "gran alegría" y al mismo tiempo una "experiencia de libertad".

Así, ha señalado que la paz de la fe es "la gracia de experimentar que Dios ama a todos los hombres" y es la causa de que los cristianos sean pacientes porque "se sabe que también en los momentos más duros la misericordia de Dios es grande". Por ello, ha sentenciado que "la esperanza cristiana es sólida y no desilusiona". "Estamos en paz con nosotros mismos, en familia, con la comunidad, en el trabajo y con las personas que encontramos por la calle", ha añadido.

Por otro lado, ha explicado que la paz que ofrece el Señor "no va entendida como la ausencia de preocupaciones y de motivos de sufrimiento" porque si así fuera "ese momento de paz terminaría pronto". "Caeríamos en la desconsolación", ha agregado.

De este modo, ha explicado que la paz de los cristianos está fundada "en el amor que Dios nutre por cada uno de los hombres". "No es fácil decirlo: ¿es cada uno de nosotros es capaz de asegurar 'estoy seguro que Dios me ama'? Esto es un buen ejercicio decir Dios me ama. Esta es la raíz de la esperanza y del amor", ha preguntado ante cientos de fieles. Finalmente, ha reiterado que el amor de Dios "no excluye a nadie, abre la casa a todos los seres humanos, comenzando por los últimos".