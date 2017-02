La once y caja rural castilla-la mancha renuevan su convenio de colaboración

15/02/2017 - 12:42

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La ONCE y Caja Rural Castilla-La Mancha han renovado el acuerdo de colaboración entre ambas entidades, que permite que los vendedores de la organización puedan liquidar sus ventas en la extensa red de oficinas de la cooperativa de crédito.

La renovación del acuerdo ha sido rubricada por el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández Yebra, y el presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, Javier López Martín.

Mediante este acuerdo se facilita que los vendedores de la ONCE puedan liquidar la comercialización de los productos de juego a través de las oficinas de Caja Rural Castilla-La Mancha. Además, se da cobertura en pequeñas poblaciones donde han desaparecido las principales entidades financieras con las que la ONCE mantiene convenio a nivel estatal. En la actualidad se presta este servicio a cerca de 70 vendedores de la ONCE.

En Castilla-La Mancha la ONCE cuenta con 2.915 personas afiliadas, a las que presta apoyo en materia de educación, rehabilitación, formación, empleo, ocio, cultura, accesibilidad y nuevas tecnologías. La organización tiene en la comunidad autónoma 630 vendedores que comercializan los diferentes productos de juego.

(SERVIMEDIA)

15-FEB-17

CJC/caa