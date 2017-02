La once dedica un cupón al congreso nacional de hospitales y gestión sanitaria

15/02/2017 - 13:11

Enlaces relacionados La once dedica un cupón a la localidad albacetena de madrigueras (6/02)

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La celebración del 20 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria protagoniza el cupón de la ONCE del 30 de marzo. Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España este encuentro, que se celebra en Sevilla los días 29, 30 y 31 de marzo.

El cupón ha sido presentado hoy en Madrid por Alberto Durán, presidente de ILUNION y consejero general adjunto al presidente de Cooperación y Relaciones Institucionales del Consejo General de la ONCE, durante la presentación del 20 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, en un acto en el que ha estado acompañado por Manuel Huerta Almendro, presidente del 20 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria; Joaquín Estévez Lucas, presidente de SEDISA; y Jesús Sanz Villorejo, presidente de ANDE y presidente de la Comisión Gestora del 20 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria.

Durante la presentación, Alberto Durán afirmó que, "cinco millones y medio cupones pretenden reconocer a quienes trabajan desde el ámbito de la organización y gestión por la salud de los ciudadanos".

Rlecordó que la ONCE ha estado siempre en primera línea en todo lo relacionado con la buena salud y la prevención de enfermedades, especialmente las oculares; pero sin olvidar el apoyo a quienes tiene diversas patologías y sus familiares. En el terreno de la prevención de la ceguera, la ONCE pretende acercar a toda la sociedad el mensaje de que es posible prevenir y que la prevención empieza por uno mismo, porque nadie como las personas con problemas graves de visión sabe lo importante que es la vista.

La Organización recuerda prueba de ello es el Servicio de Asesoramiento Genético para afiliados a la ONCE, del que pueden beneficiarse las personas afiliadas a la ONCE que tengan una patología visual de naturaleza hereditaria y/o congénita. A través de él recibirán información y orientación acerca de la transmisión de la misma enfermedad a la posible descendencia, riesgo de aparición de otros síntomas asociados a la enfermedad genética, posibilidades de prevención, etc.

Además, destaca que el sector sanitario es una fuente importante de empleo y que un buen ejemplo es la labor de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, cuyos alumnos –ciegos o con discapacidad visual grave- cuentan con una formación especializada, y con un índice posterior de ocupación laboral cercano al 100 por 100. Al finalizar sus estudios, pueden encontrar empleo en el sector público; o en el privado, ya mediante el emprendimiento y el autoempleo.

CONGRESO DE GESTIÓN SANITARIA

El 20 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria reunirá, en Sevilla, a más de 2.000 directivos y gestores sanitarios de toda España. La Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) han presentado hoy el documento 'Retos prioritarios en gestión sanitaria: cómo continuamos progresando', elaborado en el marco de los trabajos preparatorios de este Congreso.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.

(SERVIMEDIA)

15-FEB-17

BMG/gja