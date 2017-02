El cupón de la once difunde la belleza medieval de trujillo

15/02/2017 - 14:40

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

La belleza medieval de Trujillo protagoniza el cupón de la ONCE del domingo 19 de febrero perteneciente a la serie 'Nuestros pueblos más bonitos'. Cinco millones y medio de cupones difundirán la cultura y el turismo de esta localidad de Cáceres.

Fernando Iglesias García, delegado territorial de la ONCE, y Alberto Casero Avila, alcalde de Trujillo, han presentado este cupón, acompañados por José María Porro López, director de la Agencia de la ONCE en Cáceres; David Pablos Jiménez, concejal de Turismo, y Consuelo Soriano Sánchez, concejala de Cultura.

Situada a menos de 50 kilómetros de Cáceres, la localidad de Trujillo es un importante complejo urbano asentado sobre un gran batolito granítico. Es un conjunto histórico, declarado bien de interés cultural de reconocido valor histórico, urbanístico, arquitectónico y patrimonial tanto en Extremadura como en el resto de España, Europa y Latinoamérica.

Su importancia histórica, su situación, su entorno natural y su gastronomía hacen de Trujillo un importante centro turístico de Extremadura. Entre sus monumentos destacan el Palacio de los Carvajal-Vargas, la Iglesia de Santa María la Mayor, el Palacio de los Pizarro, el Castillo, o la Plaza Mayor, de forma rectangular y estilo renacentista, en ella se encuentra la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro.

La serie de cupones 'Nuestros pueblos más bonitos' comenzó el domingo 29 de noviembre de 2015, y está prevista su finalización a lo largo del año 2017. Estas localidades ilustrarán los cupones de la ONCE de los domingos.

Estas localidades se integran en la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España que nace de la convicción y necesidad de poner en conocimiento de todo el mundo los maravillosos pueblos que salpican la geografía española. Se trata de lugares de gran belleza que destilan historia y cultura. El objetivo es la promoción de zonas preferentemente rurales y de pequeños municipios.

Actualmente existen 44 municipios integrados en esta red. Mojácar, Pampaneira, Lucainena de las Torres, Vejer de la Frontera, Frigiliana y Zuheros, en Andalucía; Valderrobres, Albarracín, Calaceite, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, Cantavieja, Aínsa, Anento, Alquézar, Ansó y Sos del Rey Católico, en Aragón; Maderuelo, Medinaceli, Ayllón, Pedraza, Urueña, Frías, La Alberca, Mogarraz, Candelario, Ciudad Rodrigo y Sepúlveda, en Castilla y León; Valverde de los Arroyos, Alcalá de Júcar y Almagro, en Castilla-La Mancha; Santillana del Mar, Bárcena Mayor y Liérganes en Cantabria; Peñíscola, Morella, El Castell de Guadalest y Vilafamés, en la Comunidad Valenciana; Tejeda en Canarias, Lastres y Torazu en Asturias; Trujillo en Extremadura; y Laguardia en el País Vasco.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.

15-FEB-17

