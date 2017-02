La película ‘lo que de verdad importa’ costeará campamentos para ninos con cáncer

15/02/2017 - 13:33

- Su director, Paco Arango, denuncia que si 19 proyectos investigan el cáncer en adultos, sólo uno es para el infantil

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El director Paco Arango estrena este viernes, 17 de febrero, 'Lo que de verdad importa', una película 100% benéfica cuya recaudación se destinará a costear estancias en campamentos de niños con cáncer y enfermedades graves, para que puedan hacer un paréntesis en su complicado día a día.

Arango, también presidente de la Fundación Aladina, que ya dedicó 500.000 euros de su cinta 'Maktub' a construir el centro de trasplantes de médula ósea "más importante de España", ubicado en el Hospital Niño Jesús de Madrid, ha implicado esta vez a la productora para lograr más fondos para la lucha contra el cáncer infantil, pues considera que está discriminada.

"Es 19 a uno la investigación adulta contra la investigación infantil en el cáncer. Esto es una tragedia porque hay muchos niños que reciben quimios probadas en adultos y no en niños y el motivo es porque económicamente no trae el lucro. Como hay más dinero en adultos, pues se investiga más en adultos", dijo en una entrevista a Servimedia.

Por ello, ante la "aberración" de la falta de aportación de recursos desde las administraciones, apela a concienciar "a todo el mundo para que sea donante de médula", algo que considera "una cosa facilísima" y que supone "un granito de arena" que todo el mundo puede aportar.

NO SON PREMIOS

Los campamentos en los que participarán los niños con cáncer a los que ayuda la Fundación Aladina tienen un coste de 4.000 euros por ocho días, y pertenecen a una red de 30 instalaciones que posee en varios países Serius Fun Children´s Network, la fundación del actor Paul Newman que trabaja por los pequeños con enfermedades graves.

"Son campamentos no como premios porque están malitos", agrega Arango, que destaca que "un niño enfermo no puede beneficiarse de un campamento normal". "Estos niños van a estos campamentos y se topan con niños de otros países y se encuentran de repente que son normales. Los padres, cuando tienen esa experiencia, dicen 'me habéis devuelto a mi hijo'. Es extraordinario", subraya el director de 'Lo que de verdad importa', a raíz de otros campamentos en los que ya ha participado la Fundación Aladina.

EL CURANDERO

La película cuenta la historia de Alec, un joven inglés que repara aparatos electrónicos en su tienda 'El curandero' y tiene una vida caótica y llena de deudas. Un pariente se ofrece a pagarlas a cambio de que se traslade a Canadá, el lugar de origen de sus antepasados, donde descubrirá que tiene una capacidad especial para ayudar a las personas.

La cinta, que se proyecta en decenas de salas españolas y cuenta con un elenco de actores y profesionales que han trabajado, por ejemplo, en 'Juego de Tronos', 'Anatomía de Grey', 'Perdidos', 'Crepúsculo', 'Los otros' o 'Vicky Cristina Barcelona', también se estrenará en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y México.

"El cine es muy cruel y la gente se tiene que concienciar de que si no vas al cine te quitan de las salas porque es lógico, es un negocio y, además, hay mucho peso pesado. Vienen las Tortugas Ninja con sus tanques y te dan un pisotón", expone.

Por ello, el director pide "por favor" que la gente acuda a las salas "desde el principio", porque, además, "van a ver una película que les va a encantar", que no es "un tostón" y, de paso, "dormirán mejor esa noche" porque ayudarán a un niño enfermo.

(SERVIMEDIA)

15-FEB-17

AHP/gja