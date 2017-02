Argentina, en la serie de cupones de la once ‘solidarios con iberoamérica’.

Argentina protagonizará el cupón de la ONCE del próximo sábado, 18 de febrero, que inicia la serie 'Solidarios con Iberoamérica', con la que la organización quiere mostrar la labor de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL).

Cinco millones y medio de cupones de la ONCE difundirán la relación con los países del entorno iberoamericano. Esta serie de cupones comienza el 18 de febrero y finalizará en 2019

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez; el consejero general adjunto al presidente de Cooperación y Relaciones Institucionales del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán, y la directora de Relaciones Internacionales de la ONCE, Ana Peláez, han entregado al embajador de Argentina en España, Ramón Puerta, una copia enmarcada de este cupón.

En Argentina, la labor de la ONCE, a través de FOAL, ha estado centrada principalmente en la inserción laboral de personas con discapacidad visual. Se comenzó en el año 2003, con un programa de inclusión laboral para personas ciegas, que estaba apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, se llevó a cabo la implementación de Quioscos Solidarios (hasta 2006), y en el que se forma para el empleo a 1.102 personas, y en el que se logran 287 inclusiones laborales.

A partir de 2006, FOAL pone en marcha el Programa Agora, de la mano de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes. Este programa continúa funcionando y ofreciendo oportunidades de formación y empleo a personas ciegas. Hasta 2016 se ha dado orientación profesional a 3.972 personas con discapacidad visual; y capacitación profesional a 2.457. Además, se generaron 468 puestos de trabajo en el sector público y privado para personas con discapacidad visual; y se ha apoyado a 221 personas en el establecimiento de microemprendimientos. La inversión realizada ha sido de más de 750.000 euros.

En el ámbito educativo se han apoyado distintos proyectos. El más reciente ha estado dirigido al diseño y la producción de libros de texto accesibles para los estudiantes ciegos, de las asignaturas de Matemáticas y Ciencias, de Primaria y Secundaria. El objetivo es que contaran con la información gráfica en relieve y así tengan un acceso más igualitario a este tipo de contenidos esenciales para su educación.

La Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL) es la expresión solidaria de la ONCE para con los cinco millones de ciegos iberoamericanos, y cuyo objetivo es promover la plena integración, laboral y social, de las personas ciegas y con discapacidad visual grave con nacionalidad de países latinoamericanos en sus respectivos Estados.

Creada en 1998, la FOAL viene cooperando desde 2006 con Ministerios y Secretarías de Educación de América Latina, así como con instituciones de carácter local, que trabajan para conseguir una educación más justa e igualitaria, dentro de sus sistemas educativos para todos los niños y niñas, en las áreas de atención temprana, Educación Primaria y secundaria. Esta estrategia, de costosa implementación, desencadenó resultados muy positivos gracias a los compromisos adquiridos a lo largo del periodo por dirigentes que han tenido en su cartera de prioridades la atención a las personas con discapacidad.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es'.

