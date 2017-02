El observatorio contra la violencia de género propone suprimir la dispensa de la obligación de declarar para las víctimas

15/02/2017 - 19:30

- Pide también agravar las penas por "ciberdelincuencia de género"

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ángeles Carmona, propuso este miércoles en la Subcomisión parlamentaria para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suprimir la dispensa de la obligación de declarar que actualmente se contempla para las víctimas de violencia de género, y de esta forma lograr que "estos delitos no queden impunes".

Carmona realizó estas declaraciones en subcomisión del Congreso de los Diputados que tiene como objetivo elaborar un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género.

La presidenta del Observatorio indicó que un elevado número de mujeres se acoge en la actualidad a esta dispensa de la obligación de declarar en contra de sus maridos o compañeros, bien en fase de instrucción, pudiendo dar lugar al archivo del procedimiento, o bien en el juicio oral, con el resultado, en ocasiones, de una sentencia absolutoria, si no existen más testigos de los hechos, pudiendo trasladarse una imagen de impunidad. Por ello, eliminando la opción de la dispensa a declarar, a la que en ocasiones se acogen por miedo al agresor, se podría evitar el archivo del procedimiento.

Asimismo, afirmó que ha propuesto "algunas modificaciones del Código Penal en lo que se refiere a la tipificación de determinados delitos", sobre todo en relación con "el ciberacoso y la ciberdelincuencia de género a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías" para agravar las penas para aquellas personas que injurien a través de Internet.

"Hemos propuesto también que todas las declaraciones se graben con el fin de que no tengan que estar repitiendo continuamente su declaración ante un juez", manifestó la presidenta del Observatorio, con el objetivo de "no victimizar más a la mujer" y que no tenga que revivir constantemente ese episodio traumático.

Carmona se mostró "muy satisfecha" a la salida de la subcomisión y aseguró que "todos los grupos parlamentarios han escuchado con muchísimo interés, están muy sensibilizados y tienen un conocimiento muy profundo de lo que está pasando en España con esta lacra social".

"NO ESTÁ FUNCIONANDO"

Por su parte, la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, señaló que el citado artículo 416 "no está funcionando" y "hay que estudiar muy bien que solución se da".

Por ello, se motró partidaria de "revisarlo y repensarlo" y "no me atrevo a decir que se debería hacer una eliminación total, porque me parece que esto exige mucho trabajo técnico", aunque destacó que "hay que afrontarlo ya porque está dejando muchas causas archivadas".

