Ciudadanos pide al Gobierno regular y limitar la reventa 'on line' de entradas a espectáculos

16/02/2017 - 11:48

Ciudadanos ha registrado este miércoles una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a regular y limitar la reventa 'on line' de entradas a espectáculos y actividades recreativas, al considerar que esta práctica está "desbocada" a día de hoy en Internet.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La formación naranja, que pide concretamente la modificación del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, denuncia que existe "una clara indefensión de los consumidores que compran las entradas" a su precio real y señalan que es también un problema para los artistas.

El texto, que han registrado en la Cámara Baja los diputados Félix Álvarez, Marta Rivera de la Cruz y Guillermo Díaz, apunta a que el principal problema de la regulación actual a nivel nacional es que está "anticuada" y no contempla expresamente qué sucede con la reventa de entradas que se realiza a través de medios telemáticos.

ANTERIOR A LOS SISTEMAS TELEMÁTICOS

Según explica Ciudadanos, en su día no se pudo incluir este tipo de venta porque dichos medios no existían y aprovechando este vacío legal, han surgido numerosas plataformas en Internet de reventa de entradas que actúan como intermediarios entre personas que quieren vender la entrada, con ánimo de lucro mayoritariamente, y personas que desean comprarlas y no las pueden adquirir por los cauces oficiales.

"Esta práctica supone que, en numerosas ocasiones, las entradas más asequibles se agotan en unas pocas horas y reaparecen por centenares en la reventa con el precio incrementado considerablemente. Expulsando del evento a aquellos más vulnerables económicamente y aumentando el precio medio de la entrada", señala la formación.

SPRINGSTEEN, BRUNO MARS Y SABINA

Así ocurrió en marzo del año pasado cuando se pusieron a la venta los billetes para la última gira española de Bruce Springsteen. Entonces la promotora de los conciertos, Doctor Music, anunció una querella contra las webs de reventa por estafa. Meses más tarde volvía a ocurrir con los espectáculos de Bruno Mars, que llevó a una nueva denuncia, en este caso de Facua, a Ticketmaster.

El último caso se producía esta semana con el anuncio de los promotores de la gira de Joaquín Sabina 'Lo niego todo' (TheProject, Get In y Riff) y de la oficina de management del artista (Berry Producciones), de que tomarán acciones legales contra estas páginas. En un escrito remitido a Europa Press han asegurado que exigirán responsabilidades y han advertido a los usuarios de estas webs que no existen garantías de que "las entradas que revendidas sean auténticas, válidas y que no hayan sido duplicadas".