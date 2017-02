Reverte llama "idiota peligrosa" a una musicóloga que denunció machismo en las letras de Sabina

Existe un partido político, dónde milita un tal Viñuela, cuyo líder dice literalmente que "azotaría a una conocida periodista hasta hacerla sangrar"...



Yo no hablaría de machismo, sino de un evidente caso de violencia de género aunque no llegue a plasmarse en hechos, gracias a Dios.



Pero denunciable por feministas y por no feministas, sólo es necesario creer en la justicia. Igual de tanto escuchar música la chica acaba gaga, y no lady precisamente...