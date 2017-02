Varias organizaciones critican la "negativa" del Ayuntamiento de Madrid a investigar y juzgar los crímenes franquistas

Varias organizaciones de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha criticado la "negativa" del Ayuntamiento de Madrid a investigar y juzgar los crímenes durante la dictadura franquista.

Según ha explicado CEAQUA en un comunicado, en el año 2016 solicitaron al Consistorio madrileño la aprobación en Pleno de una moción en la que se acordase presentar una querella criminal antes los Juzgados territoriales para investigar dichos crímenes.

Un año después de registrar la solicitud, según la Coordinadora, el Ayuntamiento les ha comunicado que "no está en disposición de interponer la querella solicitada", a pesar de que "el equipo de Gobierno de Ahora Madrid y el Grupo Municipal Socialista expresaron su apoyo a dicha iniciativa", han criticado.

Por su parte, el Ayuntamiento indicó que "asume como propia la reivindicación de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctima de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista" y aclaró que no se personará en las posibles querellas contra los crímenes franquistas porque "entiende que no es una cuestión del Ayuntamiento, sino que tiene que partir desde la sociedad civil" y que "no lo puede decidir el equipo de Gobierno", ya que "sería una cuestión a tratar en Pleno".

Por todo ello, CEAQUA ha considerado "necesario" que las instituciones públicas y las Corporaciones Municipales "asuman las obligaciones de las normas, tratados y convenios internacionales del estado español", y ha reclamado al Ayuntamiento que "simplemente colabore y contribuya al cumplimiento de la referida obligación internacional como parte integrante del Estado y en el marco de sus propias competencias".