Fundación once reclama la presencia de la discapacidad en las futuras guías sobre informes no financieros de la ue

Las futuras guías o directrices para la elaboración de informes no financieros, que está promoviendo la Comisión Europea, deben incluir la variable de la discapacidad en sus distintos aspectos. Este es uno de los asuntos que ha destacado Carla Bonino, representante del Departamento de Programas Europeos de Fundación ONCE, en un encuentro de trabajo organizado por la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales en Bruselas.

Se trata del segundo taller organizado por la Unión Europea con el objetivo de desarrollar la Directiva sobre los reportes de información no financiera que actualmente está en proceso de transposición por parte de los países miembros. En concreto, se trataría de elaborar una guía, no vinculante, que sirviera de ayuda a las empresas a la hora de redactar sus memorias de sostenibilidad.

Al encuentro han sido invitadas distintas entidades europeas e internacionales tales como el Global Reporting Initiative (GRI), CSR Europe, Eurosif, Bloomberg o el London Stock Exchange Group, así como organizaciones patronales, sindicales y sociales. Fundación ONCE ha sido la única entidad vinculada al sector de la discapacidad.

Para Bonino, "la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad debe servir para no olvidar la perspectiva de la discapacidad al abordar los asuntos de derechos humanos".

El trabajo realizado conjuntamente entre Fundación ONCE y Global Reporting Initiative, particularmente la guía 'La Discapacidad en las Memorias de Sostenibilidad' cofinanciada por el Fondo Social Europeo y publicada en 2015, es un importante antecedente que ha contribuido a posicionar la discapacidad en las agendas internaciones de RSC y Sostenibilidad, no solo como una cuestión de no discriminación, igualdad de oportunidades y derechos humanos, sino también de diversidad, talento, innovación, oportunidades de negocio y nuevas ventajas competitivas.

