Fundación ONCE reclama la presencia de la discapacidad en las futuras guías sobre informes no financieros de la UE

16/02/2017 - 18:11

La representante del Departamento de Programas Europeos de Fundación ONCE, Carla Bonino, ha reclamado la inclusión de la variable de la discapacidad en las futuras guías sobre informes no financieros que está promoviendo la Comisión Europea. El encuentro ha tenido lugar en Bruselas y ha sido organizado por la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios financieros y Unión de los Mercados de Capitales, según informa la Fundación ONCE.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Se trata del segundo taller organizado por la Unión Europea que tiene como objetivo desarrollar la Directiva sobre los reportes de información no financiera que está en actual proceso de transposición por parte de los países miembros. Por lo tanto, constaría de una guía no vinculante que sirviera de ayuda a las empresas a la hora de tratar el ámbito de la sostenibilidad.

Al encuentro han acudido también diferentes entidades europeas e internacionales como el Global Reporting Initiative, CSR Europe, Eurosif, Bloomerang o el London Stock Exchange group, así como organizaciones patronales, sindicales y sociales, así como Fundación ONCE, que ha sido la unica entidad ligada al sector de la discapacidad.

La Guía 'La Discapacidad en las Memorias de Sostenibilidad', realizada conjuntamente por Fundación ONCE y Global Reporting Initiative en 2015, es un importante antecente que ha constribuido a posicionar a la discapacidad en las agendas internacionales como una cuestión de igualdad de oportunidades y de diversidad, innovación y talento.