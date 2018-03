La compañía belga tg STAN, conocida por sus obras "sin director", se presenta en el Festival de Otoño de Madrid

27/10/2008 - 14:06

Presentarán 'The monkey trial', sobre las relaciones entre Estado y religión, y 'Anathema', centrada en el terrorismo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La compañía belga tg STAN presenta por primera vez en España sus obras "sin director" durante el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, entre los días 28 de octubre y 2 de noviembre en la Sala Cuarta Pared. El colectivo es conocido por adaptar textos de autores desconocidos y conocidos (como Ibsen, Chéjov, Shaw o Bernhard) sin la necesidad de un profesional controlando el espectáculo.

"Trabajamos basándonos en el debate entre los integrantes, discutimos del texto, de la escenografía o el vestuario", explicó hoy Jolente de Keersmaeker, actriz y una de los fundadores del grupo, que en 2009 celebra 20 años.

De Keersmaeker se graduó en el Conservatorio de Amberes junto a sus colegas Damiaan de Schrijver, Waas Gramser y Frank Vercruyssen y allí decidieron crear la Toneelspelersgezelschap STAN (tg STAN) como opción a compañías que consideraban imbuidas de un exceso de esteticismo, experimentalismo y sometimiento a la voluntad de los directores.

Su premisa prevé la heterodoxia y el actor como núcleo del proceso teatral. "Estamos muy centrados en el texto, los actores bucean en cada frase. Pero no estamos en contra de los directores, sólo preferimos algo distinto", detalló.

Durante el Festival de Otoño, tg STAN (que significa 'Stop Thinking About Names', o 'Deja de pensar en los nombres') presentará en la Sala Cuarta Pared 'Anathema' (el 28 y 29 de octubre) y 'The monkey trial' (del 31 de octubre al 2 de noviembre).

El primer montaje trata del tema del terrorismo y está inspirado en el secuestro del teatro Dubrovka, en Moscú, por terroristas chechenios en 2002, que terminó con 170 muertos. El segundo es la transcripción teatral de un juicio, el 'Juicio del mono', ocurrido en 1925 en el estado del Tennessee (EE UU), que condenó a John Scopes, un joven profesor de biología estadounidense, por acercar a sus alumnos a las teorías evolucionistas de Darwin.

PÚBLICO, "CÓMPLICE" DE LA COMPAÑÍA

"El público es nuestro mayor cómplice y compañero de viaje", aseguró De Keersmaeker sobre los resultados de sus obras. "Tenemos una pasión por la palabra y la realidad del público es más fuerte que cualquier ilusión que podamos crear", añadió Tiago Rodrigues, actor portugués que se incorporó a la compañía en 1997 tras participar en un taller del grupo en Lisboa.

Rodrigues fue el responsable de la creación del espectáculo 'Anathema'. Todo empezó después de que De Keersmaeker leyese la novela 'Nenhum olhar' ('Nadie nos mira'), del escritor portugués José Luís Peixoto. La actriz quería que Peixoto escribiera un texto para el grupo y Rodrigues propuso al autor que se aventurase en su entonces primera obra teatral (hoy Peixoto se ha consolidado como dramaturgo en Portugal). "Le dijimos que podría escribir sobre lo que quisiera y él propuso el tema del terrorismo", reveló Rodrigues.

Después de "cuatro ó cinco" versiones, el texto adquirió el tono que la compañía deseaba. "Queríamos que él trasladase su fantasía lírica al texto teatral, lo que no es fácil. Y también que tuviera un carácter más universal, no se limitase a contar el episodio ruso", justificó De Keersmaeker sobre el excesivo esmero en rehacer la obra, que se estrenó en noviembre de 2005 en el Festival de Otoño de París.

"Quienes busquen citas al episodio real no las van a encontrar. Buscamos hacer una miniatura ampliada, una versión íntima del terrorismo", matizó Rodrigues.

OPCIONES POLÍTICAS

La actriz afirmó que en diversas ocasiones las elecciones de textos son "opciones políticas". "A veces son palabras que tienen que ser pronunciadas en aquel determinado momento", sentenció.

Rodrigues lamentó que el episodio que inspira la obra 'The monkey trial' todavía sea "tan reciente" y que las relaciones entre religión y Estado, en tiempos de "creacionismo estadounidense", aún sean un enclave. "Pero ésta es mi opinión. La obra enseña los dos lados de una manera imparcial, tanto que en países como Siria o incluso en Suecia el público terminó dividido sobre la cuestión del laicismo", detalló.

"Los abogados de la época eran artistas de la retórica, de ahí nacen las dudas", señaló el actor, que interpreta el juez y comparte el escenario junto a Robby Cleiren y Frank Vercruyssen, los "abogados" que también encarnan otros 33 papeles de la obra. Rodrigues asegura que las tres horas de duración (con intervalo) de 'The monkey trial' "no cansan". "Las tres horas resumen once días de juicio, así que incluso es poco", subrayó.

La obra suscita el debate entre fundamentalismo y evolucionismo; religión y ciencia o dogma y libertad intelectual. En un momento de la función, el fiscal anticlerical Clarence Darrow afirma a la acusación (encarnada por William Jennings, entonces candidato presidencial en EE UU) sobre el reo: "No es Scopes quien comparece ante el Tribunal, sino la civilización entera".

"Entre escenas de procedimientos, burocracia e hipocresía, hay algo muy humorístico, que viene del episodio real", afirmó el actor, añadiendo que el término "fundamentalista" no tenía nada de peyorativo en los años 20. "La discusión entre las dos partes tenía un nivel mucho más alto que el debate mediático que vemos hoy en los medios de comunicación", concluyó sobre la obra, que se estrenó hace un año en el Kulthurhuset de Estocolmo.