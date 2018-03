El acusado de matar a un indigente en Vigo admite el crimen pero alega que estaba bajo los efectos de alcohol y drogas

27/10/2008 - 15:16

El ex militar bosnio Milenko Duranovic, de 49 años de edad, acusado por el homicidio de un indigente, Domingo G.R., cometido en Vigo en el verano de 2006, admitió hoy su culpabilidad ante el tribunal que le juzga, aunque alegó en su defensa que estaba bajo los efectos del alcohol y de varios fármacos antidepresivos.

VIGO, 27 (EUROPA PRESS)

En la vista con jurado popular que se inició hoy en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el acusado, quien declaró en italiano con la ayuda de una intérprete, explicó que la noche de los hechos, el 1 de agosto de 2006, mantuvo una discusión con la víctima, en la que Domingo G.R. le insultó y le amenazó con un cuchillo.

Según su relato, llevaba "todo el día bebiendo cerveza, coñac, whisky y vino", mezclados con tranquilizantes y otras sustancias, en un combinado que él mismo calificó como una "bomba". Durante la madrugada de ese día, cuando estaba en los jardines de la zona de Montero Ríos, se produjo la discusión con Domingo, de nacionalidad portuguesa.

"Él (la víctima) era peligroso y agresivo, me dijo que me iba a cortar la cabeza y no tuve escapatoria", afirmó el acusado, quien admitió haberle quitado a su oponente el cuchillo de las manos para, posteriormente, asestarle varias puñaladas.

La Fiscalía solicita para Milenko Duranovic catorce años de prisión por un delito de homicidio, mientras que la defensa pide que la pena no sobrepase los cinco años de cárcel, habida cuenta del estado de "alcoholismo crónico" del acusado, de que sus facultades estaban mermadas en el momento de crimen, del hecho de que colaboró con la investigación policial y de que él mismo confesó ser el autor del homicidio.

Durante la mañana de hoy, prestaron declaración ante el tribunal varios testigos de la pelea, todos ellos indigentes que se encontraban en el lugar cuando tuvo lugar el enfrentamiento. Todos coincidieron en señalar que la víctima era una persona "agresiva, que buscaba bronca y llevaba cuchillo normalmente", aunque sólo uno de ellos vio el momento del apuñalamiento.